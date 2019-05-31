31.05.2019 14:45

Шахтер поблагодарил Харьков за сезон гигантскими фото команды, но без Андрея Пятова

Сегодня, 31 мая, донецкий Шахтер, в ранге чемпионов страны и обладателя Кубка Украины ушел в отпуск.



Фото: instagram.com

Команда соберется вновь на базе 20 июня и начнет летнюю подготовку к очередному чемпионату и старту в групповом турнире Лиге чемпионов.

Донецкий клуб оригинально поздравил Харьков за поддержку в минувшем сезоне. По всем городу появились огромные баннеры донецкой команды со словами благодарности. Фото появились в официальном Instagram донецкой команды.

Правда, бдительные пользователи соцсетей заметили, что на баннере нет голкипера горняков Андрея Пятова.

Но в этом нет никакого намека или злого умысла. Отсутствие вратаря на групповом фото не более, чем чистой воды случайность.

Напомним, что Андрей Пятов, Сергей Болбат, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос, Давид Хочолава и Манор Соломон в начале июня отправятся в расположение своих национальных сборных для участия в отборочных матчах Евро-2020.