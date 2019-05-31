Шахтер поблагодарил Харьков за сезон гигантскими фото команды, но без Андрея Пятова

Сегодня, 31 мая, донецкий Шахтер, в ранге чемпионов страны и обладателя Кубка Украины ушел в отпуск.
Команда соберется вновь на базе 20 июня и начнет летнюю подготовку к очередному чемпионату и старту в групповом турнире Лиге чемпионов.
Донецкий клуб оригинально поздравил Харьков за поддержку в минувшем сезоне. По всем городу появились огромные баннеры донецкой команды со словами благодарности. Фото появились в официальном Instagram донецкой команды.
Правда, бдительные пользователи соцсетей заметили, что на баннере нет голкипера горняков Андрея Пятова.
Но в этом нет никакого намека или злого умысла. Отсутствие вратаря на групповом фото не более, чем чистой воды случайность.
Напомним, что Андрей Пятов, Сергей Болбат, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос, Давид Хочолава и Манор Соломон в начале июня отправятся в расположение своих национальных сборных для участия в отборочных матчах Евро-2020.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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