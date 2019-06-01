Новый рекорд: в Харькове шесть сотен детей одновременно сыграли в шахматы

В парке Горького установили рекорд Украины по одновременной игры в шахматы.
Турнир организовали к Международному дню защиты детей. Участие в нем приняли 556 игроков от 5 до 16 лет.
Рекорд зафиксировала руководитель национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Столы для игры установили у Главной сцены. По словам организаторов, играть будут до последнего игрока.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Календарное лето придет в Харьков бурно: со шквалами, грозами и градом.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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