01.06.2019 13:28

Новый рекорд: в Харькове шесть сотен детей одновременно сыграли в шахматы

В парке Горького установили рекорд Украины по одновременной игры в шахматы.



//kh.suspilne.media

Турнир организовали к Международному дню защиты детей. Участие в нем приняли 556 игроков от 5 до 16 лет.

Рекорд зафиксировала руководитель национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.



Столы для игры установили у Главной сцены. По словам организаторов, играть будут до последнего игрока.