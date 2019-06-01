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01.06.2019  13:28   

Новый рекорд: в Харькове шесть сотен детей одновременно сыграли в шахматы

В парке Горького установили рекорд Украины по одновременной игры в шахматы.


//kh.suspilne.media

Турнир организовали к Международному дню защиты детей. Участие в нем приняли 556 игроков от 5 до 16 лет.

Рекорд зафиксировала руководитель национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Столы для игры установили у Главной сцены. По словам организаторов, играть будут до последнего игрока.

Источник:   UA:Харків
 Тэги:  рекорд, шахматы, парк горького, харьков
 
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