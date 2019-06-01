01.06.2019 17:35

Наибольший парад семей защитников Украины прошел в Харькове (ФОТО)

Представители книги рекордов Украины зафиксировали Рекорд Украины.



// Нацполиция

В день защиты детей в парке Горького прошел парад, в котором приняли участие 1200 детей и взрослых – члены семей защитников Украины.



Организовал праздник Народный полицейский театр оригинального жанра «Дети будущего» при ГУНП в Харьковской области.



Все участники подготовили бумажных причек мира, на которых писали пожелания добра, мира и согласия в нашей стране. Все «Птички мира», которых собрали во время мероприятия, уже завтра будут отправлены на передовую защитникам Украины.