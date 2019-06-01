Наибольший парад семей защитников Украины прошел в Харькове (ФОТО)

Представители книги рекордов Украины зафиксировали Рекорд Украины.
В день защиты детей в парке Горького прошел парад, в котором приняли участие 1200 детей и взрослых – члены семей защитников Украины.
Организовал праздник Народный полицейский театр оригинального жанра «Дети будущего» при ГУНП в Харьковской области.
Все участники подготовили бумажных причек мира, на которых писали пожелания добра, мира и согласия в нашей стране. Все «Птички мира», которых собрали во время мероприятия, уже завтра будут отправлены на передовую защитникам Украины.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Календарное лето придет в Харьков бурно: со шквалами, грозами и градом.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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давл.:
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