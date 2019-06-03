На площади Свободы одновременно выступили 4 тысячи детей (ФОТО)

Концерт ко Дню детей собрал артистов из Харькова, Киева, Одессы и других городов Украины.
1 июня на площади Свободы прошла Всеукраинская акция «Мы – дети, мы – Вселенная», посвященная Международному дню защиты детей. На сцене и всей площади выступили более 4 тысяч ребят - учащиеся школ эстетического воспитания и общеобразовательных школ, участники хореографических коллективов, спортсмены - победители международных чемпионатов, велосипедисты, черлидеры, гимнасты, а также хоровые коллективы из восьми городов разных регионов Украины: Ужгорода, Киева, Хмельницкого, Мелитополя, Одессы, Бахмута, Тернополя, Доброполья. На многометровой сцене, вместе с профессиональным оркестром «Prime Orchestra», несколько детских хоров исполнили украинские и мировые музыкальные хиты. А всю площадь заполнили танцоры и спортсмены, объединенные одновременным исполнением театральной постановки.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес, под патронатом которого прошла акция, поздравил участников и многочисленных зрителей. «Это - фантастика! Сейчас здесь бьется сердце Харькова, и его слышит вся Украина. И такой гармоничный, единый порыв нескольких тысяч талантов, настоящих звезд – это лучший пример нам, взрослым. Пример того, что всем вместе нужно бороться за мир, за ваше светлое будущее. Это сложная и нужная работа, которой каждый из вас будет гордиться. Я горжусь каждым из вас, как и ваши родители и друзья.
Я сердечно благодарю и поздравляю вас с вашим праздником. Желаю расти такими же талантливыми и успешными, а главное - счастливыми людьми. А нам, взрослым, несмотря ни на что, - быть мудрыми и сильными ради спокойного и мирного будущего.
С праздником, с началом каникул, спасибо за это великолепное шоу!» - сказал после концерта городской голова.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове ожидается пасмурная погода – во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова спрятаться за облаками. Без существенных осадков.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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