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03.06.2019  13:40   

В СИЗО появился спортзал для несовершеннолетних с 3D-стенами (ФОТО)

В харьковском следственном изоляторе проведен капитальный ремонт спортзала для несовершеннолетних.


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3 июня в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» после капитального ремонта введен в эксплуатацию спортивный зал для несовершеннолетних заключенных, содержащихся в учреждении.

Во время ремонта были заменены окна на современные металлопластиковые, были закуплены новые спортивные тренажеры, теннисный стол и другие орудия для занятия спортом, стены в спортивном зале оформлении в 3-D проекции.

Несовершеннолетние заключенные с большим удовольствием и радостью занимаются спортом и общефизическими оздоровительными упражнениями, отмечают в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминального наказания.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  сизо, спортзал, харьков
 
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