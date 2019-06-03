03.06.2019 13:40

В СИЗО появился спортзал для несовершеннолетних с 3D-стенами (ФОТО)

В харьковском следственном изоляторе проведен капитальный ремонт спортзала для несовершеннолетних.



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3 июня в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» после капитального ремонта введен в эксплуатацию спортивный зал для несовершеннолетних заключенных, содержащихся в учреждении.



Во время ремонта были заменены окна на современные металлопластиковые, были закуплены новые спортивные тренажеры, теннисный стол и другие орудия для занятия спортом, стены в спортивном зале оформлении в 3-D проекции.

Несовершеннолетние заключенные с большим удовольствием и радостью занимаются спортом и общефизическими оздоровительными упражнениями, отмечают в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминального наказания.