Главная Новости Общество По воскресеньям в приюте для животных проводят мастер-классы по дрессировке
03.06.2019  18:40   

По воскресеньям в приюте для животных проводят мастер-классы по дрессировке

В КП «Центр обращения с животными» будут проводить День открытых дверей в новом формате.


//animals.kharkov.ua

Приют проводит Дни открытых дверей каждое воскресенье с 10:00 до 12:00 по адресу: пр. Гагарина, 358.

Как сообщили в приюте, традиционно в этот день посетители могли погулять с собаками. Теперь формат решили изменить и провести бесплатные мастер-классы по азам дрессировки. 

Участники мероприятия узнали от кинологов, как удержать внимание собаки, как правильно ее поощрять и научить командам «сидеть» и «лежать». 

После окончания теоретической части, началась практическая: под присмотром кинолога и более опытных волонтеров участники мастер-класса самостоятельно работали с собаками.

«Такой формат выгула более познавателен для людей, способствует социализации питомцев приюта, а значит -  их скорейшему пристройству», - подчеркнули в центре. 

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Источник:   Центр обращения с животными
 Тэги:  защита животных, приют для животных, харьков, день открытых дверей
 
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