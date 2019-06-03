03.06.2019 18:40

По воскресеньям в приюте для животных проводят мастер-классы по дрессировке

В КП «Центр обращения с животными» будут проводить День открытых дверей в новом формате.



//animals.kharkov.ua

Приют проводит Дни открытых дверей каждое воскресенье с 10:00 до 12:00 по адресу: пр. Гагарина, 358.



Как сообщили в приюте, традиционно в этот день посетители могли погулять с собаками. Теперь формат решили изменить и провести бесплатные мастер-классы по азам дрессировки.

Участники мероприятия узнали от кинологов, как удержать внимание собаки, как правильно ее поощрять и научить командам «сидеть» и «лежать».

После окончания теоретической части, началась практическая: под присмотром кинолога и более опытных волонтеров участники мастер-класса самостоятельно работали с собаками.

«Такой формат выгула более познавателен для людей, способствует социализации питомцев приюта, а значит - их скорейшему пристройству», - подчеркнули в центре.

Более подробную информацию можно узнать здесь.