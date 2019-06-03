По воскресеньям в приюте для животных проводят мастер-классы по дрессировке

В КП «Центр обращения с животными» будут проводить День открытых дверей в новом формате.
Приют проводит Дни открытых дверей каждое воскресенье с 10:00 до 12:00 по адресу: пр. Гагарина, 358.
Как сообщили в приюте, традиционно в этот день посетители могли погулять с собаками. Теперь формат решили изменить и провести бесплатные мастер-классы по азам дрессировки.
Участники мероприятия узнали от кинологов, как удержать внимание собаки, как правильно ее поощрять и научить командам «сидеть» и «лежать».
После окончания теоретической части, началась практическая: под присмотром кинолога и более опытных волонтеров участники мастер-класса самостоятельно работали с собаками.
«Такой формат выгула более познавателен для людей, способствует социализации питомцев приюта, а значит - их скорейшему пристройству», - подчеркнули в центре.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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