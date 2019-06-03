03.06.2019 19:42

По проспекту Науки «ползают» 30-метровые змейки

Там, где еще не так давно здесь красовались ярко-красные и желтые тюльпаны, городские озеленители создают свой очередной цветочный шедевр.



// izvestia.kharkov.ua

Проспект Науки, разделительная полоса, недалеко от выходов из подземки – озеленители работают под палящими лучами июньского солнца, чтобы, как они сами говорят, добавить ярких красок этому месту.



«Отцвели тюльпаны, мы их выкопали. Сейчас создаются новые клумбы из однолетников. По проспекту высаживаем 1200 метров квадратных цветников – 60-70 тысяч разноцветной петунии, иреину, ахерантес – зелёный, красный, тагетис - желтый, оранжевый, лимонный. Потом мы засыпаем декоративной цветной стружкой, щепой», – рассказала ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой» Олеся Гуцель



Еще одной цветочной изюминкой стала инсталляция «Змейка». Что-то подобное, добавляет Олеся Гуцель, харьковчане уже могли видеть в прошлом году.



В этом году инсталляцию значительно увеличат и клонируют. Змеек теперь две – каждая более 30 метров длиной и около трех – высотой. На металлоконструкции установлены термочаши. Всего 138 штук. В них высажено около 1700 гибридной и ампельной петунии разных цветов. Есть здесь и фиолетовая, и розовая, и бургунди, и коралловая. Также она высажена в кашпо на столбах основном по всему проспекту Науки.



В планах озеленителей – создание очередной тематической клумбы на склоне по улицы Новгородской.



«У нас на Новгородской, на склоне, «чешуйки». Их 920 штук. Длина клумбы где-то 78, а высота 6 метров. Засаживаться там будет различными цветными цветами - это и тагетис, и петуния, ампельная и гибридная. И катарантус, и декоративными лиственными цветами тоже оформим. Сейчас идёт подготовительный процесс. Будут засыпаться ячейки землёй. И высаживать цветы приступят в конце этой или начале следующей недели. По итогу, я думаю, что харьковчанам понравится эта яркая клумба на Новгородской», – рассказала Олеся Гуцель.