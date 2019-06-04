По Харькову и региону объявлено штормовое предупреждение

Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
По данным оперативных служб, днем 4 июня в южной части области местами ожидаются грозы.
При этом в период с 4 по 10 июня в лесах области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).
По данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение о грозе действует на территории региона до 20:00.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажн.:
давл.:
ветер: