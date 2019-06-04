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04.06.2019  10:59   

По Харькову и региону объявлено штормовое предупреждение

Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.


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По данным оперативных служб, днем 4 июня в южной части области местами ожидаются грозы.

При этом в период с 4 по 10 июня в лесах области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

По данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение о грозе действует на территории региона до 20:00.

Источник:   Отчет об оперативной обстановке
 Тэги:  погода, харьков, шторм, гроза, предупреждение
 
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