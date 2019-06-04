04.06.2019 16:20

Харьковчане смогут ездить на велосипеде между кронами деревьев - Игорь Терехов (ВИДЕО)

В Саржином яру начали строить эстакаду - в пределах продолжение поэтапной реконструкции зоны отдыха.



//objectiv.tv

Велосипедисты смогут ездить за деревьями - воздушным мостом. Металлическую конструкцию в Саржином яру уже строят. По словам директора департамента коммунального хозяйства горсовета Алексея Богача, во время реконструкции зону отдыха соединят с парком Горького. А в перспективе - с лесопарком.

Первая масштабная реконструкция Саржиного яра стартовала в 2010. По словам местной жительницы Ирины, до тех пор гулять здесь было страшно. Всюду росли неухоженные деревья, не работали фонари.

Новая реконструкция, которая началась в 2017 году, коснулась парковой зоны. Участки открывают поэтапно. Ранее уже обновили бювет, который в народе называют «панама». Также сделали новые раздевалки и зону отдыха, установили скамейки и светильники.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы: - «Здесь будут созданы условия для отдыха людей любого возраста. Каждый сможет найти для себя занятие - кто-то на спортивной площадке, кто у теннисных столов, кто покататься на велосипеде. Люди здесь погружаются, отдыхают».

Сейчас, в частности, строят новый детский комплекс. Это будет площадка с прорезиненным покрытием, батутами, оборудованием для скалолазания и другими аттракционами.

Заехать на воздушный мост можно будет со стороны проспекта Науки. Там выкопают искусственные озера и создадут искусственные острова с мостиками. Вокруг этой зоны будет пролегать велодорожка. Также в Саржином яру должны появиться инсталляция «Водная стена», игровая зона «Колонизация Марса» и место для медитаций.