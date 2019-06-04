Десять молодых семей приобрели квартиры в Харькове на льготных условиях

В городской целевой программе молодежного жилищного кредитования на 2011-2020 гг. в текущем году приняли участие десять семей.
Десять семей приобрели на льготных условиях 13 квартир, сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.
Всего в этом году на реализацию программы из городского бюджета было выделено 20 млн грн.
Напомним, что в городской программе молодежного жилищного кредитования могут принять участие семьи и одинокие молодые люди не старше 35 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Если детей нет, то выдается кредит под 3% годовых, если в семье один ребенок - кредит беспроцентный, если двое детей - кредит беспроцентный и погашаемая сумма уменьшается на 25%, если трое и больше детей, то выдается беспроцентный кредит и необходимо погасить только 50% стоимости жилья.
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