04.06.2019 17:30

Десять молодых семей приобрели квартиры в Харькове на льготных условиях

В городской целевой программе молодежного жилищного кредитования на 2011-2020 гг. в текущем году приняли участие десять семей.



// city.kharkov.ua

Десять семей приобрели на льготных условиях 13 квартир, сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

Всего в этом году на реализацию программы из городского бюджета было выделено 20 млн грн.

Напомним, что в городской программе молодежного жилищного кредитования могут принять участие семьи и одинокие молодые люди не старше 35 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Если детей нет, то выдается кредит под 3% годовых, если в семье один ребенок - кредит беспроцентный, если двое детей - кредит беспроцентный и погашаемая сумма уменьшается на 25%, если трое и больше детей, то выдается беспроцентный кредит и необходимо погасить только 50% стоимости жилья.