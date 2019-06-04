Главная Новости Общество Как в Харькове прошел фестиваль уличной еды (ФОТО)
04.06.2019  18:20   

Как в Харькове прошел фестиваль уличной еды (ФОТО)

Фестиваль уличной еды «Food Fest Gastroman 2019» прошел с 30 мая по 2 июня в пляжно-развлекательном оздоровительном парке «Акважур».


// city.kharkov.ua

В фестивале приняли участие представители разных национальностей и культур, которые живут в Харькове. Они продемонстрировали свои кулинарные таланты, а также выступили в национальных костюмах на сцене фестиваля с песнями и танцами своих народов.

Кроме того, в рамках мероприятия представители Харьковского государственного университета питания и торговли презентовали инновационную пищевую продукцию, продемонстрировали современные тенденции в пищевой промышленности и ресторанной индустрии, а также дали продегустировать образцы инновационной пищевой продукции гостям «Food Fest Gastroman».

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд различных кухонь мира и кулинарных конкурсах, квестах и флешмобах, посетить творческие мастер-классы от международной студии рисования, инклюзивной мастерской Харьковской общественной организации «Креавита» и творческой мастерской общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА».

Для маленьких гостей фестиваля работала отдельная зона, на которой проводились лазерные бои, различные детские мастер-классы, в том числе по изготовлению карамельных сладостей, выпеканию традиционного грузинского хачапури, по песочной анимации и пр.

В кинотеатре под открытым небом состоялся эксклюзивный показ фильма «Дякую». Также гости фестиваля увидели показ коллекций студентов и выпускников Харьковского колледжа текстиля и дизайна, который прошел при поддержке Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.

Все дни фестиваля были дополнены концертной программой.

«Нашей задачей было сделать так, чтобы гостям этого праздника было не только вкусно, но еще и интересно. Я уверена, что мы с этим справились», – отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Фестиваль «Food Fest Gastroman» прошел при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, уличная еда, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Культура и Туризм В Харькове стартовал детский арт-фестиваль 31.05 Культура и Туризм Театральный фреш-фестиваль «Я и Села Брук–2019» стартует 31 мая: программа 30.05 Общество В Харькове пройдет фестиваль молодежных социальных проектов
 
 

Видео

На Шевченко столкнулись газель и Toyota. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 