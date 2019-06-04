Как в Харькове прошел фестиваль уличной еды (ФОТО)

Фестиваль уличной еды «Food Fest Gastroman 2019» прошел с 30 мая по 2 июня в пляжно-развлекательном оздоровительном парке «Акважур».
В фестивале приняли участие представители разных национальностей и культур, которые живут в Харькове. Они продемонстрировали свои кулинарные таланты, а также выступили в национальных костюмах на сцене фестиваля с песнями и танцами своих народов.
Кроме того, в рамках мероприятия представители Харьковского государственного университета питания и торговли презентовали инновационную пищевую продукцию, продемонстрировали современные тенденции в пищевой промышленности и ресторанной индустрии, а также дали продегустировать образцы инновационной пищевой продукции гостям «Food Fest Gastroman».
Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд различных кухонь мира и кулинарных конкурсах, квестах и флешмобах, посетить творческие мастер-классы от международной студии рисования, инклюзивной мастерской Харьковской общественной организации «Креавита» и творческой мастерской общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА».
Для маленьких гостей фестиваля работала отдельная зона, на которой проводились лазерные бои, различные детские мастер-классы, в том числе по изготовлению карамельных сладостей, выпеканию традиционного грузинского хачапури, по песочной анимации и пр.
В кинотеатре под открытым небом состоялся эксклюзивный показ фильма «Дякую». Также гости фестиваля увидели показ коллекций студентов и выпускников Харьковского колледжа текстиля и дизайна, который прошел при поддержке Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна.
Все дни фестиваля были дополнены концертной программой.
«Нашей задачей было сделать так, чтобы гостям этого праздника было не только вкусно, но еще и интересно. Я уверена, что мы с этим справились», – отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.
Фестиваль «Food Fest Gastroman» прошел при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
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