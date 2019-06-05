Городской голова Геннадий Кернес поблагодарил юных одесситов за активное участие в харьковском флешмобе (ФОТО)

Хор юных одесситов поддержал Всеукраинскую акцию «Мы – Вселенная, мы – дети», посвященную Международному дню защиты детей.
Одессу на Всеукраинской акции представил образцовый хоровой коллектив «Fusion Sound» детской музыкальной школы № 15 им. Т.И. Боевой (руководитель - Елизавета Ведмедовская, концертмейстер - Лианна Икаева).
Коллектив выступил на площади Свободы в составе сводного хора, в который вошли воспитанники из разных регионов Украины. Вместе с профессиональным оркестром «Prime Orchestra» юные музыканты исполнили украинские и мировые музыкальные хиты.
Проведению флешмоба предшествовал концерт, на котором хоровые коллективы показали свое мастерство и сводные репетиции.
В рамках проекта для участников акции были организованы экскурсии по нескольким городским школам, пешие прогулки по центру города и сладкое угощение.
Также подарком от городских властей стало бесплатное посещение детьми дельфинария и аттракционов в одном из красивейших парков города. Для руководителей хоров провели семинар.
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