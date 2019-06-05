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05.06.2019  09:10   

Городской голова Геннадий Кернес поблагодарил юных одесситов за активное участие в харьковском флешмобе (ФОТО)

Хор юных одесситов поддержал Всеукраинскую акцию «Мы – Вселенная, мы – дети», посвященную Международному дню защиты детей.


://city.kharkov.ua

Одессу на Всеукраинской акции представил образцовый хоровой коллектив «Fusion Sound» детской музыкальной школы № 15 им. Т.И. Боевой (руководитель - Елизавета Ведмедовская, концертмейстер - Лианна Икаева).

Коллектив выступил на площади Свободы в составе сводного хора, в который вошли воспитанники из разных регионов Украины. Вместе с профессиональным оркестром «Prime Orchestra» юные музыканты исполнили украинские и мировые музыкальные хиты.

Проведению флешмоба предшествовал концерт, на котором хоровые коллективы показали свое мастерство и сводные репетиции.

В рамках проекта для участников акции были организованы экскурсии по нескольким городским школам, пешие прогулки по центру города и сладкое угощение.

Также подарком от городских властей стало бесплатное посещение детьми дельфинария и аттракционов в одном из красивейших парков города. Для руководителей хоров провели семинар.

Источник:   Официальный сайт города Одесса
 Тэги:  праздник, дети, кернес, харьков, одесса, благодарность
 
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