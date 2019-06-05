Под Харьковом заметили редчайшую куницу – по Украине не более 100 наблюдаемых особей

Перегузню, занесенную в Красную Книгу, заметили на юге Харьковской области.
Фото животного опубликовано в социальных сетях.
«Вот это удача Интересно, как удалось сфотографировать в таком ракурсе», - пишут подписчики группы «Животный мир Украины» в Facebook.
Справка. Перегузня - вид млекопитающих из семейства куньих (Mustelidae). Обитает в Восточной Европе, Передней и Центральной Азии.
Перегузня - единственный хищник фауны Украины, который имеет пеструю окраску. В Украине распространена на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Живет в целинных степях, в норах, на поверхность вылезает редко, только ночью или в сумерки. Реже селится в кустарниках, долинах рек и окраинах лесных массивов в лесостепи.
Перегузня занесена в Красную книгу Украины. Природоохранный статус вида: редкий. В Украине проживает около 100 особей. Причины изменения численности: трансформация целинных степей в агроценозы, а также повсеместное исчезновение сусликов и слепышей - основных жертв хищника.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: