Главная Новости Общество Харьковские ликвидаторы развивают сотрудничество с чернобыльцами Грузии
05.06.2019  17:00   

Харьковские ликвидаторы развивают сотрудничество с чернобыльцами Грузии

Делегация харьковских чернобыльцев посетила с официальным визитом Грузию.


// city.kharkov.ua

Делегацию возглавил президент Международной неправительственной организации «Ветераны Чернобыля», вице-президент по вопросам духовности и международных связей Харьковской ассоциации общественных организаций инвалидов-ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко. В поездке харьковчан сопровождали президент Союза инвалидов Чернобыля Западной Грузии Джамбул Джикия и член Союзов художников Украины и Грузии Тариел Чекуришвили.

Харьковская делегация приняла участие в праздновании Дня Независимости Грузии в городе-побратиме Кутаиси, встретилась с и.о. губернатора Имеретии Звиадом Шаламберидзе и и.о. мэра Кутаиси Нино Тавтавадзе. В ходе встреч обсуждались вопросы оказания социальной и материальной помощи грузинским ликвидаторам, строительства в Кутаиси нового памятника Подвигу чернобыльцев, проведение экологической выставки и другие направления сотрудничества. 

Также харьковские ликвидаторы посетили город Батуми, где встретились с начальником отдела международных отношений и по делам этнических меньшинств муниципалитета Гелой Болкурадзе. Он сообщил, что местная власть готова развивать сотрудничество с Харьковом и приняла предложение Харьковского городского головы Геннадия Кернеса об установлении побратимских отношений и приглашение  принять участие в праздновании Дня города Харькова. Чернобыльцы заверили, что будут со своей стороны способствовать дальнейшему укреплению экономических и культурных связей городов.  

В Министерстве здравоохранения, труда и социальных вопросов Грузии члены харьковской делегации обсудили вопросы взаимодействия в оказании медицинской помощи и социальной защиты граждан Грузии, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Начальник отдела министерства Нино Джинджолава и начальник отдела Государственного объединенного фонда социального страхования Лия Бекаури рассказали об опыте такой работы в Грузии, харьковские чернобыльцы - о своем взаимодействии с органами  власти, и по итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве для поддержки ликвидаторов.

Также харьковчане посетили древние монастыри Греми, Моцамета, Гелати и другие грузинские святыни. Делегацию принял Митрополит Некресский Сергий (Чекуришвили). С пожеланиями скорейшего выздоровления Святейшему и Блаженнейшему Илие II, Патриарху Католикосу всея Грузии и Архиепископу Мцхета-Тбилисскому, харьковчане передали икону Святого Георгия-Победоносца, выполненную харьковскими мастерами. А Митрополиту Кутаисскому и Гелатскому Каллистрату, который в 1986 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, - икону «Спас Чернобыльский».

Кроме того, делегация из Харькова посетила школу №12 города Кутаиси и передали рисунки учащихся харьковской школы №115. В ответ грузинские школьники передали письма харьковским и договорились, что будут общаться с друг с другом.

Завершился визит делегации форумом чернобыльцев. В рамках мероприятия прошло выездное заседание Совета Международного неправительственного объединения «Ветераны Чернобыля», на котором были приняты новые организации в объединение, рассмотрены вопросы оказания методико-правовой, медицинской и социальной помощи ликвидаторам Грузии и другие темы общественной жизни.

Отметим, что посещение харьковскими ликвидаторами Грузии состоялось при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и Фонда Александра Грановского.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чернобыльцы, грузия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Политика Харьковские ликвидаторы поздравили кутаисцев с Днем Независимости Грузии (ФОТО) 26.04 Общество Под Харьковом заложили парк с «Аллеей трех поколений» 02.08 Общество Чернобыльскому общественному движению в Харькове – 30 лет
 
 

Видео

Юлия Светличная поздравила магистров Каразинского университета с выпуском
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 