05.06.2019 17:00

Харьковские ликвидаторы развивают сотрудничество с чернобыльцами Грузии

Делегация харьковских чернобыльцев посетила с официальным визитом Грузию.



// city.kharkov.ua

Делегацию возглавил президент Международной неправительственной организации «Ветераны Чернобыля», вице-президент по вопросам духовности и международных связей Харьковской ассоциации общественных организаций инвалидов-ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко. В поездке харьковчан сопровождали президент Союза инвалидов Чернобыля Западной Грузии Джамбул Джикия и член Союзов художников Украины и Грузии Тариел Чекуришвили.

Харьковская делегация приняла участие в праздновании Дня Независимости Грузии в городе-побратиме Кутаиси, встретилась с и.о. губернатора Имеретии Звиадом Шаламберидзе и и.о. мэра Кутаиси Нино Тавтавадзе. В ходе встреч обсуждались вопросы оказания социальной и материальной помощи грузинским ликвидаторам, строительства в Кутаиси нового памятника Подвигу чернобыльцев, проведение экологической выставки и другие направления сотрудничества.

Также харьковские ликвидаторы посетили город Батуми, где встретились с начальником отдела международных отношений и по делам этнических меньшинств муниципалитета Гелой Болкурадзе. Он сообщил, что местная власть готова развивать сотрудничество с Харьковом и приняла предложение Харьковского городского головы Геннадия Кернеса об установлении побратимских отношений и приглашение принять участие в праздновании Дня города Харькова. Чернобыльцы заверили, что будут со своей стороны способствовать дальнейшему укреплению экономических и культурных связей городов.

В Министерстве здравоохранения, труда и социальных вопросов Грузии члены харьковской делегации обсудили вопросы взаимодействия в оказании медицинской помощи и социальной защиты граждан Грузии, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Начальник отдела министерства Нино Джинджолава и начальник отдела Государственного объединенного фонда социального страхования Лия Бекаури рассказали об опыте такой работы в Грузии, харьковские чернобыльцы - о своем взаимодействии с органами власти, и по итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве для поддержки ликвидаторов.

Также харьковчане посетили древние монастыри Греми, Моцамета, Гелати и другие грузинские святыни. Делегацию принял Митрополит Некресский Сергий (Чекуришвили). С пожеланиями скорейшего выздоровления Святейшему и Блаженнейшему Илие II, Патриарху Католикосу всея Грузии и Архиепископу Мцхета-Тбилисскому, харьковчане передали икону Святого Георгия-Победоносца, выполненную харьковскими мастерами. А Митрополиту Кутаисскому и Гелатскому Каллистрату, который в 1986 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, - икону «Спас Чернобыльский».

Кроме того, делегация из Харькова посетила школу №12 города Кутаиси и передали рисунки учащихся харьковской школы №115. В ответ грузинские школьники передали письма харьковским и договорились, что будут общаться с друг с другом.

Завершился визит делегации форумом чернобыльцев. В рамках мероприятия прошло выездное заседание Совета Международного неправительственного объединения «Ветераны Чернобыля», на котором были приняты новые организации в объединение, рассмотрены вопросы оказания методико-правовой, медицинской и социальной помощи ликвидаторам Грузии и другие темы общественной жизни.

Отметим, что посещение харьковскими ликвидаторами Грузии состоялось при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и Фонда Александра Грановского.