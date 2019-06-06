06.06.2019 10:50

Сегодня день рождения почетной харьковчанки Светланы Дуденко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 6 июня, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, главного художника города Светлану Дуденко.



://city.kharkov.ua

«Желаю Вам здоровья, гармонии, вдохновения, успеха и благополучия. Пусть в Вашей жизни будет много радостных дней, а удача сопутствует во всем.



Новых Вам творческих свершений, реализации самых смелых идей и интересных креативных проектов», - говорится в поздравлении городского головы.