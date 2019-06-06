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06.06.2019  10:50   

Сегодня день рождения почетной харьковчанки Светланы Дуденко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 6 июня, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, главного художника города Светлану Дуденко.


://city.kharkov.ua

«Желаю Вам здоровья, гармонии, вдохновения, успеха и благополучия. Пусть в Вашей жизни будет много радостных дней, а удача сопутствует во всем.

Новых Вам творческих свершений, реализации самых смелых идей и интересных креативных проектов», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  почетный, рождение, поздравления, харьков, горсовет
 
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