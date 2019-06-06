Сегодня день рождения почетной харьковчанки Светланы Дуденко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 6 июня, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, главного художника города Светлану Дуденко.
«Желаю Вам здоровья, гармонии, вдохновения, успеха и благополучия. Пусть в Вашей жизни будет много радостных дней, а удача сопутствует во всем.
Новых Вам творческих свершений, реализации самых смелых идей и интересных креативных проектов», - говорится в поздравлении городского головы.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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