06.06.2019 13:20

Мемориальные доски воинам-афганцам открыли в Слободском районе

В мае-июне на зданиях школ Слободского района появились мемориальные доски памяти о восьми воинах-интернационалистах.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в районной администрации, 14 мая на фасаде здания школы №112 установили памятную доску воину-интернационалисту Александру Гиренко, 16 мая – Александру Мареничу (школа №114), 21 мая – Игорю Навальному (школа №78), 23 мая – Сергею Григорову (школа №77), 28 мая – Сергею Минину (гимназия №83), 29 мая – Сергею Торкубову (гимназия №82), 30 мая – Александру Сулиме (школа №44), 4 июня – Юрию Безкровному (гимназия №46).



В мероприятиях приняли участие родственники, друзья, однополчане погибших воинов, а также представители Администрации Слободского района, члены Харьковского городского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), Слободского и Шевченковского районных союзов ветеранов Афганистана, руководители и члены ветеранских организаций города, ветераны-интернационалисты, ученики и педагоги школ и гимназий, члены общественных организаций, жители района. Они возложили цветы к мемориальным доскам воинов-афганцев и почтили память погибших минутой молчания.



«15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. С тех пор прошло 30 лет, но раны до сих пор не зажили. Память о погибших свято хранят их однополчане, семьи и близкие. Наша молодежь должна знать историю родного города, чтить и помнить своих сверстников, выполнивших воинский долг ценой своих жизней», – отмечали во время церемонии открытия.



4 июня после открытия последнего на сегодняшний день памятного знака для родственников погибших героев, воинов-афганцев и ветеранов других локальных войн организовали поминальный обед, на котором они вспоминали свою молодость, товарищей, не вернувшихся с войны, обсуждали планы на будущее.



Напомним, что установление памятных знаков с целью увековечения памяти воинов-интернационалистов, которые погибли в Афганистане, выполняя свой воинский долг, проводится в Харькове по решению городского совета от 17 января 2018 года.