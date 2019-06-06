06.06.2019 16:02

Развлекательный уик-энд в парке Горького начнется в пятницу: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.



// centralpark.kh.ua

7 июня, пятница

Главная сцена

19.00 – 20.00 Конкурсная программа «Zig Zag»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Французский парк

19.00 – 20.00 Звучит кларнет

Детский парк

16.00 – 17.00 Детская тематическая анимация «Дружба – это волшебство»

Ретро парк

18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго

8 июня, суббота

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Главная сцена

10.00 – 12.00 Утренняя разминка от спортивного клуба «Йод»

12.00 – 12.40 Детская анимационная программа «Поняши»

16.00 – 17.00 Кукольный спектакль

17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

18.30 – 20.00 Концерт вокальной студии Л. Кудрич

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj–поддержкой

Французский парк

17.30 – 19.00 Звучит аккордеон

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Приключения в Нетландии»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Морозное сердце»

Дикий Запад

18.00 – 21.30 Salsa-вечеринка с Алексеем Осиповым

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

9 июня, воскресенье

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Главная сцена

12.00 – 12.40 Детская анимационная программа «Черная метка»

16.00 – 17.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт кавер группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj – поддержкой

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа Яны Грих

19.00 – 20.00 Соло на саксофоне

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Дружба – это волшебство»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и Серый Волк»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

Ретро парк

9.30 – 12.00 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»