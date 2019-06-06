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06.06.2019  16:02   

Развлекательный уик-энд в парке Горького начнется в пятницу: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка.


// centralpark.kh.ua

7 июня, пятница
Главная сцена
19.00 – 20.00 Конкурсная программа «Zig Zag»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Французский парк
19.00 – 20.00 Звучит кларнет
Детский парк
16.00 – 17.00 Детская тематическая анимация «Дружба – это волшебство»
Ретро парк
18.00 – 21.00 Вечер аргентинского танго

8 июня, суббота
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Главная сцена
10.00 – 12.00 Утренняя разминка от спортивного клуба «Йод»
12.00 – 12.40 Детская анимационная программа «Поняши»
16.00 – 17.00 Кукольный спектакль
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.30 – 20.00 Концерт вокальной студии Л. Кудрич
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj–поддержкой
Французский парк
17.30 – 19.00 Звучит аккордеон
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас шоу»
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Приключения в Нетландии»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Морозное сердце»
Дикий Запад
18.00 – 21.30 Salsa-вечеринка с Алексеем Осиповым
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

9 июня, воскресенье
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Главная сцена
12.00 – 12.40 Детская анимационная программа «Черная метка»
16.00 – 17.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт кавер группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj – поддержкой
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа Яны Грих
19.00 – 20.00 Соло на саксофоне
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Дружба – это волшебство»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и Серый Волк»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
Ретро парк
9.30 – 12.00 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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