Не все горожане дожидаются официального открытия пляжного сезона 15 июня

В этом году обустроят 62 пляжа. Из них 10 - на территории детских лагерей, еще 21 - на базах отдыха.
Несмотря на еще закрытый купальный сезон, спасатели уже начали выставлять на берегах служебные посты.
Ведь на популярных пляжах города и области уже много отдыхающих. По словам директора Департамента гражданской защиты обладминистрации, все случаи, когда на водоемах Харьковщины гибли люди, случались именно в необорудованных для купания местах.
Сейчас уже действуют посты:
Спасатели советуют выбирать для купания только оборудованные места - где есть спасатели и медики.
А если уж очень хочется поехать отдыхать подальше от людей, нужно придерживаться комплекса мер безопасности.
Кроме того, на сегодня прогрелся лишь верхний слой воды. Полтора метра под водой уже достигает 9-8 градусов. Это большая вероятность судороги, которая может не дать человеку спастись.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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