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06.06.2019  17:40   

Не все горожане дожидаются официального открытия пляжного сезона 15 июня

В этом году обустроят 62 пляжа. Из них 10 - на территории детских лагерей, еще 21 - на базах отдыха.


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Несмотря на еще закрытый купальный сезон, спасатели уже начали выставлять на берегах служебные посты.

Ведь на популярных пляжах города и области уже много отдыхающих. По словам директора Департамента гражданской защиты обладминистрации, все случаи, когда на водоемах Харьковщины гибли люди, случались именно в необорудованных для купания местах.

Сейчас уже действуют посты:

  • водоем Алексеевского парка - 2 поста,
  • водоем Журавлевского гидропарка - 2 поста,
  • Основянское водоем - 1 пост,
  • Удянский гидропарк - 1 пост,
  • Петринкивське - 1 пост,
  • Левый берег реки Харьков - 1 пост.

Спасатели советуют выбирать для купания только оборудованные места - где есть спасатели и медики.

А если уж очень хочется поехать отдыхать подальше от людей, нужно придерживаться комплекса мер безопасности.

Кроме того, на сегодня прогрелся лишь верхний слой воды. Полтора метра под водой уже достигает 9-8 градусов. Это большая вероятность судороги, которая может не дать человеку спастись.

Источник:   x-vymir
 Тэги:  пляж, отдых, купание, харьков, оборудование, спасатели, медики
 
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