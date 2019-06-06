06.06.2019 17:40

Не все горожане дожидаются официального открытия пляжного сезона 15 июня

В этом году обустроят 62 пляжа. Из них 10 - на территории детских лагерей, еще 21 - на базах отдыха.



// facebook

Несмотря на еще закрытый купальный сезон, спасатели уже начали выставлять на берегах служебные посты.

Ведь на популярных пляжах города и области уже много отдыхающих. По словам директора Департамента гражданской защиты обладминистрации, все случаи, когда на водоемах Харьковщины гибли люди, случались именно в необорудованных для купания местах.

Сейчас уже действуют посты:

водоем Алексеевского парка - 2 поста,

водоем Журавлевского гидропарка - 2 поста,

Основянское водоем - 1 пост,

Удянский гидропарк - 1 пост,

Петринкивське - 1 пост,

Левый берег реки Харьков - 1 пост.

Спасатели советуют выбирать для купания только оборудованные места - где есть спасатели и медики.

А если уж очень хочется поехать отдыхать подальше от людей, нужно придерживаться комплекса мер безопасности.

Кроме того, на сегодня прогрелся лишь верхний слой воды. Полтора метра под водой уже достигает 9-8 градусов. Это большая вероятность судороги, которая может не дать человеку спастись.