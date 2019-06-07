07.06.2019 18:54

Харьковские дизайнеры поборются за право создать новый символ Приза Европы

Харьковская государственная академия дизайна и искусств вышла в финал конкурса на создание отличия к награде ПАСЕ - Приза Европы



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Об этом сообщает собственный корреспондент УКРИНФОРМа в Страсбурге.

Вместе с харьковскими дизайнерами право создать новую награду борются специалисты из Лондона и Парижа. Победителя конкурса выберут 27 июня.

Приз Европы - самая высокая европейская награда для городов и муниципалитетов. Ее могут получить органы местной власти, исповедуют европейские ценности, участвуют в партнерских проектах, обмене в области образования, культуры и спорта, организуют европейские мероприятия, члены организаций муниципалитетов или местных органов власти, а также поддерживают инициативы солидарности.