Харьковские дизайнеры поборются за право создать новый символ Приза Европы

Харьковская государственная академия дизайна и искусств вышла в финал конкурса на создание отличия к награде ПАСЕ - Приза Европы
Об этом сообщает собственный корреспондент УКРИНФОРМа в Страсбурге.
Вместе с харьковскими дизайнерами право создать новую награду борются специалисты из Лондона и Парижа. Победителя конкурса выберут 27 июня.
Приз Европы - самая высокая европейская награда для городов и муниципалитетов. Ее могут получить органы местной власти, исповедуют европейские ценности, участвуют в партнерских проектах, обмене в области образования, культуры и спорта, организуют европейские мероприятия, члены организаций муниципалитетов или местных органов власти, а также поддерживают инициативы солидарности.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
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