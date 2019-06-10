10.06.2019 15:17

Иван Кожедуб: первый среди асов (ФОТО)

99 лет назад, 8 июня 1920 года, в селе Ображиевка Черниговской губернии, родился будущий самый результативный советский военный летчик-истребитель Великой Отечественной войны, воспитанник Чугуевского военного авиационного училища, маршал авиации, трижды Герой Иван Кожедуб.



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В Чугуевское военное авиационное училище лётчиков Иван Кожедуб был принят в начале 1940 года, где последовательно прошёл подготовку на трех типах самолетов. Осенью того же года, совершив 2 успешных полета, он, к своему глубокому разочарованию, был оставлен в училище инструктором, пишет ''Наш Полк''.

Он много летал, экспериментировал, оттачивая пилотажное мастерство. "Было бы можно, кажется, не вылезал бы из самолёта. Сама техника пилотирования, шлифовка фигур доставляли мне ни с чем не сравнимую радость", - вспоминал позднее Иван Никитович.

В начале войны сержант Кожедуб, эвакуированный вместе с училищем в Среднюю Азию, ещё более настойчиво занимается "истребительным" самообразованием: изучает вопросы тактики, конспектирует описания воздушных боёв, вычерчивает их схемы. Дни, в том числе и выходные, распланированы по минутам, всё подчинено одной цели - стать достойным воздушным бойцом. Поздней осенью 1942 года после многочисленных просьб и рапортов старший сержант Кожедуб в числе других инструкторов и выпускников училища был направлен в пункт сбора лётно-технического состава, был направлен в 240-й истребительный авиаполк, которым командовал ветеран Испании майор Игнатий Солдатенко.

Свою первую победу будущий ас Великой Отечественной одержал 6 июля 1943 года в воздушном бою на Курской дуге, совершив 40-й к тому времени боевой вылет. Кожедубом был сбит немецкий бомбардировщик "Ju-87". Всего в боях на Курской дуге Кожедуб одержал не менее пяти воздушных побед. 4 февраля 1944 года Иван Никитович был удостоен звания Героя Советского Союза за 146 боевых вылетов и 20 сбитых немецких самолетов.

Второй медали «Золотая Звезда» Кожедуб был удостоен 19 августа 1944 года за 256 боевых вылетов и 48 сбитых самолётов противника. К концу войны Иван Кожедуб — уже гвардии майор — совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолёта противника, среди которых было 17 пикирующих бомбардировщиков "Ju-87", по 2 бомбардировщика "Ju-88" и "He-111", 16 истребителей "Bf-109" и 21 "Fw-190", 3 штурмовика "Hs-129" и 1 реактивный истребитель "Me-262".

Последний бой в Великую Отечественную, в котором он сбил два "FW-190", Кожедуб провёл в небе над Берлином.

Кроме того, на счету Кожедуба числятся также два сбитых в 1945 году американских самолёта «Мустанг», которые атаковали его, приняв его истребитель за немецкий самолёт. Советский ас действовал по принципу, который исповедовал ещё при работе с курсантами: «Любой неизвестный самолёт — враг». За всю войну Кожедуб ни разу не был сбит, хотя нередко его самолет получал очень серьёзные повреждения.

Третью медаль «Золотая Звезда» Кожедуб получил 18 августа 1945 года за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу, проявленную на фронтах войны.

За время Великой Отечественной войны Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов и провёл 120 боёв в воздухе. За войну он сменил 6 "Лавочкиных", и ни один самолёт не подвел его. При этом немцы не смогли сбить его ни разу. И хотя случались попадания в машину советского лётчика, ему всегда удавалось вернуться на землю.

После войны И.Н. Кожедуб окончил Военно-воздушную академию и был назначен командовать 326-й истребительной авиадивизией. В ходе войны в Корее с марта 1951 по февраль 1952 гг. дивизия Кожедуба одержала 215 побед, потеряв 52 самолета и 10 летчиков. Правда, сам Кожедуб в боевых вылетах не участвовал из-за строгого запрета командования. По возвращении на родину Кожедуб окончил академию Генштаба, занимал ряд высоких командных должностей в ВВС, в том числе командовал авиацией Московского военного округа. В 1985 г. Н.И. Кожедубу было присвоено звание Маршала авиации.

Скончался легендарный ас 8 августа 1991 года.