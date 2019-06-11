11.06.2019 08:52

Любительница охоты оказалась в западне под Харьковом (ВИДЕО)

Охотничья такса, попавшая в западню, была чудесным образом спасена случайными прохожими.



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Жители поселка Высокий, гулявшие вдоль местного пруда, обнаружили таксу, которая нуждалась в помощи. Животное сидело в подтопленной норе и боялось самостоятельно вылезти. Чтобы спасти собаку из ловушки, молодые люди вызвали спасателей животных.

«Видимо, такса решила поохотиться и сбежала из дома. Она забрела в нору, которая была подмыта водой, а вот обратно выбраться побоялась. На память о приключениях, на теле таксы обнаружили несколько укусов от зубов неизвестного зверя», - отметили спасатели животных.

К счастью, говорят спасатели, искать долго владельцев таксы не пришлось. Собака сама повела к себе домой. По пути «путешественников» встретили соседи, которые указали на дом, где живет такса, и сказали, что ее зовут Боня.