Любительница охоты оказалась в западне под Харьковом (ВИДЕО)

Охотничья такса, попавшая в западню, была чудесным образом спасена случайными прохожими.
Жители поселка Высокий, гулявшие вдоль местного пруда, обнаружили таксу, которая нуждалась в помощи. Животное сидело в подтопленной норе и боялось самостоятельно вылезти. Чтобы спасти собаку из ловушки, молодые люди вызвали спасателей животных.
«Видимо, такса решила поохотиться и сбежала из дома. Она забрела в нору, которая была подмыта водой, а вот обратно выбраться побоялась. На память о приключениях, на теле таксы обнаружили несколько укусов от зубов неизвестного зверя», - отметили спасатели животных.
К счастью, говорят спасатели, искать долго владельцев таксы не пришлось. Собака сама повела к себе домой. По пути «путешественников» встретили соседи, которые указали на дом, где живет такса, и сказали, что ее зовут Боня.
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