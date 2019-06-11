11.06.2019 15:12

Харьковчане поделились опытом с коллегами из Краматорска

Представители Краматорского городского совета сегодня, 11 июня, находятся с официальным визитом в Харькове.



//city.kharkov.ua

О работе департаментов коллегам из Краматорска рассказали заместитель директора Департамента территориального контроля Евгений Швец, директор Департамента земельных отношений Андрей Козлов, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, заместитель начальника управления коммунального имущества и приватизации Татьяна Клемчук. Также стороны рассмотрели вопросы в сфере земельных отношений, сохранности земельных участков и законности их использования, управления коммунальным имуществом и опыт работы Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Начальник отдела коммунальных ресурсов и самоуправленческого контроля Краматорского городского совета Зинаида Грымайло отметила, что в Краматорске давно интересовались опытом Харькова, и сегодняшняя встреча оправдала ожидания.

«Давно следим за работой городского совета, сайтом и специально приехали, чтобы перенять ваш опыт. Будем продолжать общаться и перенимать наработки в сфере договорных отношений, земельных вопросов», - сообщила Зинаида Грымайло.

Заведующая сектором управления коммунального имущества Краматорского городского совета Светлана Канцыдал также отметила, что у Харькова есть чему поучиться. «От самого города приятные впечатления. Достойно были представлены департаменты. Опыт достаточно большой, поэтому будем стремиться его перенять. Вы открыты к сотрудничеству, и это очень радует», - сказала Светлана Канцыдал.

Татьяна Чечетова-Терашвили поблагодарила гостей за визит и подчеркнула, что они могут рассчитывать на поддержку харьковчан. Также вице-мэр отметила, что благодаря таким мероприятиям развивается вся страна.

«Харьков – флагман во всех сферах жизнедеятельности города, не останавливается на достигнутом и развивается. Делегации едут в города, где что-то внедрили впервые, есть соответствующие практические и теоретические наработки. Эти встречи позволяют не только поделиться опытом, но и почерпнуть что-то интересное от наших друзей, партнеров и имплементировать это в работе городского совета», - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.

Напомним, что в мае с руководителями исполнительных органов Харьковского городского совета встретились депутаты из Херсона.