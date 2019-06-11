Главная Новости Общество Харьковчане приняли участие в Международном архитектурном форуме
11.06.2019  17:46   

Харьковчане приняли участие в Международном архитектурном форуме

Мероприятие было проведено в Баку.


//city.kharkov.ua
 
Делегация Харьковского городского совета приняла участие в Международном архитектурном форуме, который 7-11 июня проходил в городе Баку (Азербайджан).
Тема форума: «Массовый туризм в исторических городах».
 
В рамках мероприятия были проведены двусторонние и многосторонние встречи с представителями рабочих программ и комиссий Международного союза архитекторов, внеочередная Генеральная ассамблея, заседание Совета Международного союза архитекторов, а также церемония награждения Четвертой Бакинской международной премией архитектуры.
 
Основная цель форума - изучение направлений стремительного развития туризма, анализ существующей и потенциальной общественной политики для сохранения культурного наследия, рассмотрение сегодняшней архитектуры как наследия будущего, подготовка списка образцов современной архитектуры для статуса всемирного наследия ЮНЕСКО, соответствующих правил по устойчивому туризму, а также сети исторических городов, влияющих на массовый туризм.
 
Мероприятие проводится при участии Международного союза архитекторов при поддержке Министерства культуры и Союза архитекторов Азербайджана. Кроме харьковской делегации в форуме также приняли участие украинские делегации из Киева и Днепра.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  международный форум, делегация, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Экономика и промышленность Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции»: регистрация открыта 23.09 Экономика и промышленность Игорь Райнин: Харьковской форум – сигнал для инвесторов, которые хотят развивать успешный бизнес.
 
 

Видео

Харьковские спасатели еще раз напомнили о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности в летний период. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 