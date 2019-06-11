11.06.2019 17:46

Харьковчане приняли участие в Международном архитектурном форуме

Мероприятие было проведено в Баку.



//city.kharkov.ua

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в Международном архитектурном форуме, который 7-11 июня проходил в городе Баку (Азербайджан).

Тема форума: «Массовый туризм в исторических городах».

В рамках мероприятия были проведены двусторонние и многосторонние встречи с представителями рабочих программ и комиссий Международного союза архитекторов, внеочередная Генеральная ассамблея, заседание Совета Международного союза архитекторов, а также церемония награждения Четвертой Бакинской международной премией архитектуры.

Основная цель форума - изучение направлений стремительного развития туризма, анализ существующей и потенциальной общественной политики для сохранения культурного наследия, рассмотрение сегодняшней архитектуры как наследия будущего, подготовка списка образцов современной архитектуры для статуса всемирного наследия ЮНЕСКО, соответствующих правил по устойчивому туризму, а также сети исторических городов, влияющих на массовый туризм.

Мероприятие проводится при участии Международного союза архитекторов при поддержке Министерства культуры и Союза архитекторов Азербайджана. Кроме харьковской делегации в форуме также приняли участие украинские делегации из Киева и Днепра.