11.06.2019 17:55

Юным сумчанам помогли прогуляться по Харькову и посетить его «изюминки»

Группа детей из соседней Сумской области недавно посетила Харьков. Увлекательную поездку организовали для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию.



// facebook

Дети отдохнули в парке им. Максима Горького, покатались на здешних аттракционах, поиграли на детских площадках. Сумчане также побывали в музее природы Национального университета им. В. Каразина. На кондитерской фабрике они имели возможность не только узнать много интересного о производстве сладостей, но и принять участие в изготовлении конфет, получили сладкие подарки.

Экскурсия в Харьков была организована сумским Центром социальных служб для семьи в рамках специальной программы социальных служб, разработанной на 2019-2021 гг. для детей, нуждающихся в поддержке государства.