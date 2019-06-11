Юным сумчанам помогли прогуляться по Харькову и посетить его «изюминки»

Группа детей из соседней Сумской области недавно посетила Харьков. Увлекательную поездку организовали для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию.
Дети отдохнули в парке им. Максима Горького, покатались на здешних аттракционах, поиграли на детских площадках. Сумчане также побывали в музее природы Национального университета им. В. Каразина. На кондитерской фабрике они имели возможность не только узнать много интересного о производстве сладостей, но и принять участие в изготовлении конфет, получили сладкие подарки.
Экскурсия в Харьков была организована сумским Центром социальных служб для семьи в рамках специальной программы социальных служб, разработанной на 2019-2021 гг. для детей, нуждающихся в поддержке государства.
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