12.06.2019 16:11

Имиджевые проекты: победителям конкурса рассказали, как работать с бюджетными средствами

Консультация по организации работы с казначейством и составлению финансовой отчетности для победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов прошла 11 июня в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Победителям конкурса имиджевых проектов рассказали о работе с бюджетными средствами

Авторам проектов рассказали о работе с горсоветом и документами для открытия счетов в казначействе, а также о том, как составляется финансовая отчетность.

«Такие консультации - важный этап в реализации проектов. Наша задача - сделать все возможное, чтобы победителям конкурса было легко работать с бюджетными средствами, и они поняли, что город заинтересован в инновациях, которые улучшают его имидж и дают возможность реализоваться талантливым людям», - отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Напомним, конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов реализуется в Харькове третий год подряд и проходит в двух категориях: «Мини-проекты» (плановый объем финансирования из городского бюджета - до 100 тыс. грн) и «Большие проекты» (объем финансирования - от 100 до 200 тыс. грн). Проекты могут касаться проведения национальных, международных форумов, конгрессов, выставок, фестивалей, конкурсов и мероприятий, направленных на усовершенствование городской инфраструктуры, повышение инновационной, инвестиционной привлекательности города, его позитивного имиджа на различных уровнях.

В этом году к участию в конкурсе было допущено 38 из 40 заявленных проектов. Экспертный совет определил 10 победителей конкурса. На сегодняшний день организации - победители конкурса - переходят к стадии заключения договоров с управлением инновационного развития и имиджевых проектов для получения финансирования. Им выделены муниципальные гранты в размере от 40 до 165 тыс. грн.

Среди победителей - общественная организация «Креавита» с проектом «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове», общественная организация «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» с проектом «Харьковское - это модно. Популяризация профессий легкой промышленности», общественная организация «Фундация «Восток - Запад» с идеей создания виртуального музея Харьковской цирковой культуры «Старый цирк Грикке» и др.

Все проекты должны быть реализованы до конца года.