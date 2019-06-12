Харьковские альпинисты проведут «Кубок памяти друзей»

Скалолазный фестиваль пройдет 29 июня на скалодроме «Вертикаль» и будет посвящен памяти украинских альпинистов, убитых бандитами в 2013 году в Пакистане.
Фестиваль по скалолазанию «Кубок памяти друзей» проводит Федерация альпинизма и скалолазания Харьковской области. Он состоится на скалодроме «Вертикаль» (Петра Григоренко, 2) – сообщает Харьковский альпклуб.
6 лет назад участники Харьковской экспедиции на восьмитысячник Нангапарбат (8126 м, Каракорум, Пакистан) в результате нападения вооруженных бандитов на базовый лагерь под вершиной в ночь с 22 на 23 июня погибли Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.
В память о них ежегодно проводятся соревнования.
В прошлом году в соревнованиях приняли участие 140 спортсменов.
Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В Украине отмечают День работников фондового рынка, в Бразилии, где сейчас зима – День влюбленных. Также 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.
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