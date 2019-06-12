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12.06.2019  17:20   

Харьковские альпинисты проведут «Кубок памяти друзей»

Скалолазный фестиваль пройдет 29 июня на скалодроме «Вертикаль» и будет посвящен памяти украинских альпинистов, убитых бандитами в 2013 году в Пакистане.


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Фестиваль по скалолазанию «Кубок памяти друзей» проводит Федерация альпинизма и скалолазания Харьковской области. Он состоится на скалодроме «Вертикаль» (Петра Григоренко, 2) – сообщает Харьковский альпклуб.

6 лет назад участники Харьковской экспедиции на восьмитысячник Нангапарбат (8126 м, Каракорум, Пакистан) в результате нападения вооруженных бандитов на базовый лагерь под вершиной в ночь с 22 на 23 июня погибли Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.

В память о них ежегодно проводятся соревнования.

В прошлом году в соревнованиях приняли участие 140 спортсменов.

 

Источник:   Хроники
 Тэги:  альпинист, харьков, кубок, соревнование
 
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