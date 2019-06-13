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13.06.2019  16:16   

Лагерь «Ромашка» открыл летний сезон (ФОТО)

Праздник по случаю открытия летнего сезона прошел в детском учреждении оздоровления и отдыха «Ромашка» коммунального предприятия «Харьковводоканал».


//city.kharkov.ua
В нем приняли участие первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко, заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь, а также сотрудники лагеря, дети и их родители.
 
В своем поздравлении Александр Коваленко подчеркнул, что коллектив предприятия сделал все возможное, чтобы обеспечить детям комфортные условия для летнего отдыха и оздоровления. 
 
«Искренне поздравляю вас с праздником - открытием лагерной смены. Уверен, что вы прекрасно проведете время, научитесь чему-то новому, а воспитатели обязательно помогут вам раскрыть ваши таланты. Желаю вам как следует оздоровиться, отдохнуть и найти новых друзей», - сказал Александр Коваленко.
 
В свою очередь Евгений Дегтярь отметил, что руководство предприятия уделяет приоритетное значение вопросу оздоровления и отдыха детей.
 
«Важно и то, что дети, которые здесь отдыхают, со временем возвращаются в «Ромашку» воспитателями. Это свидетельствует о том, что учреждение оздоровления и отдыха живет полноценной жизнью, и детский смех будет всегда сопровождать отдых юных харьковчан», - подчеркнул Евгений Дегтярь.
 
Праздник завершился концертом, который подготовили воспитанники лагеря.
 
 
 
 
 
Тэги:  лагерь ромашка, открыт летний сезон, харьков
 
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