13.06.2019 16:16

Лагерь «Ромашка» открыл летний сезон (ФОТО)

Праздник по случаю открытия летнего сезона прошел в детском учреждении оздоровления и отдыха «Ромашка» коммунального предприятия «Харьковводоканал».



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко, заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь, а также сотрудники лагеря, дети и их родители.

В своем поздравлении Александр Коваленко подчеркнул, что коллектив предприятия сделал все возможное, чтобы обеспечить детям комфортные условия для летнего отдыха и оздоровления.

«Искренне поздравляю вас с праздником - открытием лагерной смены. Уверен, что вы прекрасно проведете время, научитесь чему-то новому, а воспитатели обязательно помогут вам раскрыть ваши таланты. Желаю вам как следует оздоровиться, отдохнуть и найти новых друзей», - сказал Александр Коваленко.

В свою очередь Евгений Дегтярь отметил, что руководство предприятия уделяет приоритетное значение вопросу оздоровления и отдыха детей.

«Важно и то, что дети, которые здесь отдыхают, со временем возвращаются в «Ромашку» воспитателями. Это свидетельствует о том, что учреждение оздоровления и отдыха живет полноценной жизнью, и детский смех будет всегда сопровождать отдых юных харьковчан», - подчеркнул Евгений Дегтярь.

Праздник завершился концертом, который подготовили воспитанники лагеря.