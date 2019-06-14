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14.06.2019  12:19   

В Харькове будет увековечена память Юрия Шрамко

Мемориальная доска Почетному гражданину города Харькова и Харьковской области Юрию Шрамко будет установлена на ул. Свободы, 8.


//city.kharkov.ua
Соответствующее решение было принято сегодня, 13 июня, на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.
 
Как сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, табличка будет установлена на доме, где Юрий Шрамко жил в 2001-2009 годах.
 
Напомним, Почетный гражданин Харькова и Харьковской области, многолетний руководитель банка «Грант» и Благотворительного фонда «Правопорядок» Юрий Шрамко скончался на 89-м году жизни в мае 2019 года.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мемориальная доска, шрамко, харьков
 
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