14.06.2019 12:19

В Харькове будет увековечена память Юрия Шрамко

Мемориальная доска Почетному гражданину города Харькова и Харьковской области Юрию Шрамко будет установлена на ул. Свободы, 8.



//city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 13 июня, на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Как сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, табличка будет установлена на доме, где Юрий Шрамко жил в 2001-2009 годах.

Напомним, Почетный гражданин Харькова и Харьковской области, многолетний руководитель банка «Грант» и Благотворительного фонда «Правопорядок» Юрий Шрамко скончался на 89-м году жизни в мае 2019 года.