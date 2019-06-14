В Харькове будет увековечена память Юрия Шрамко

Мемориальная доска Почетному гражданину города Харькова и Харьковской области Юрию Шрамко будет установлена на ул. Свободы, 8.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В этот день умер Александр Македонский, а 102 года назад провозгласили «автономную Украину». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой
влажн.:
давл.:
ветер: