Харьковчанам запретили устанавливать в судах свою национальность – что это значит

Людям придется только в архивах прояснять родословную и, за дополнительные деньги, при помощи документов, доказывать принадлежность определенной нации.
Украинцам станет сложнее доказать другую национальность и натурализоваться в чужой стране. При рассмотрении дела №398/4017/18 Большая палата Верховного суда постановила, что через суд невозможно установить принадлежность лица к определенной национальности. Это именно тот путь, которым активнее всего пользуются наши люди.
«На этой схеме построили целый бизнес по получению документов вроде «Карт поляка» и нового гражданства. Довольно часто, таким образом, собирали необходимые документы для получения гражданства Греции, Болгарии и Румынии, с целью обзавестись паспортом Евросоюза. Не меньшим спросом пользовалось гражданство Израиля, хотя еврейское происхождение проверялось довольно скрупулезно и даже решения судов не всегда принимались во внимание. Судебная схема по сбору необходимых документов, действовала годами: сначала приводили в суды свидетелей, которые подтверждали, что человек родился в семье греков или болгар, которые были указаны украинцами, чтобы избежать преследований советской власти. А затем, когда суд подтверждал нужную национальность, шли с его постановлением за паспортом другой страны. Теперь БП-ВС прикрыла эту схему и гражданам придется собирать необходимые документы через сохранившиеся архивы», — объяснил СМИ ситуацию один из практикующих адвокатов.
В суде четко объяснили отсутствие национальностей в документах.
«Национальная принадлежность лиц является актом личного самоопределения и никоим образом не влияет на публично-правовые отношения лица с государством. Фиксация факта национальности лица в документе, его удостоверяющего или в актовых записях гражданского состояния создала бы препятствие свободному избранию или восстановлению национальности, поскольку поставила бы такое избрание или восстановление в зависимость от решения государственного органа», — говорится в решении Верховного суда.
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