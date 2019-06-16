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16.06.2019  11:18   

Воскресенье в Парке Горького

Харьковчане и гости Первой столицы получили возможность интересно провести праздничные выходные.


// sq.com.ua

Программа развлечений в ЦПКиО им. Горького на воскресенье, 16 июня.

Спортивные поля
9.00 – 11.00 Открытый мастер-класс по американо-английским видам спорта English sports
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 — 18.00 Школа рукоделия
Главная сцена
12.00 – 12.40 Детская анимационная программа «Черная метка»
16.00 – 17.00 Кукольный спектакль «Колобки»
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт кавер группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj–поддержкой
Французский парк
18.00 – 19.00 Вокальная программа
Детский парк
11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Поняши»
17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и серый волк»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

Тэги:  отдых, парк, горького, харьков
 
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