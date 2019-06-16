16.06.2019 11:18

Воскресенье в Парке Горького

Харьковчане и гости Первой столицы получили возможность интересно провести праздничные выходные.



// sq.com.ua

Программа развлечений в ЦПКиО им. Горького на воскресенье, 16 июня.

Спортивные поля

9.00 – 11.00 Открытый мастер-класс по американо-английским видам спорта English sports

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 — 18.00 Школа рукоделия

Главная сцена

12.00 – 12.40 Детская анимационная программа «Черная метка»

16.00 – 17.00 Кукольный спектакль «Колобки»

17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт кавер группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj–поддержкой

Французский парк

18.00 – 19.00 Вокальная программа

Детский парк

11.00 – 12.00 Детская тематическая анимация «Поняши»

17.00 – 18.00 Детская тематическая анимация «Красная Шапочка и серый волк»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Дикий Дикий Запад»

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»