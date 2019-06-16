16.06.2019 13:25

В Харькове на парковке загорелся автомобиль

Причину пожара на данный момент устанавливают эксперты.



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Вечером 15 июня в Шевченковском районе Харькова на парковке загорелся автомобиль Daewoo Sens. Фотографии случившегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию о происшествии. Сообщение о пожаре на проспекте Науки 64/4 поступило спасателям в 21:25. К моменту их приезда пламя охватило моторный отсек и частично салон машины.

В 21:45 пожарные ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.

Причину случившегося на данный момент устанавливают эксперты.