В Харькове на парковке загорелся автомобиль

Причину пожара на данный момент устанавливают эксперты.
Вечером 15 июня в Шевченковском районе Харькова на парковке загорелся автомобиль Daewoo Sens. Фотографии случившегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.
В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию о происшествии. Сообщение о пожаре на проспекте Науки 64/4 поступило спасателям в 21:25. К моменту их приезда пламя охватило моторный отсек и частично салон машины.
В 21:45 пожарные ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.
Причину случившегося на данный момент устанавливают эксперты.
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