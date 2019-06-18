18.06.2019 08:18

"Клубничное" полнолуние взбудоражило жителей Харькова и пригородов

Необычно большая красная Луна 17 июня заинтересовала жителей Харьковской области.



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Фотографии спутника Земли опубликовали в социальных сетях.

Красивую Луну фотографировали также жители пос.Слобожанское (Змиевской р-н).

В то же время, пользователи социальных сетей отметили, что камеры их смартфонов не передают полностью цвет небесного объекта.

Июньское полнолуние носит название клубничного или розового полнолуния, а также - медового. Первое лентее полнолуние состоялось 17 июня в 11:30 по киевскому времени.