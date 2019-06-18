"Клубничное" полнолуние взбудоражило жителей Харькова и пригородов

Необычно большая красная Луна 17 июня заинтересовала жителей Харьковской области.
Фотографии спутника Земли опубликовали в социальных сетях.
Красивую Луну фотографировали также жители пос.Слобожанское (Змиевской р-н).
В то же время, пользователи социальных сетей отметили, что камеры их смартфонов не передают полностью цвет небесного объекта.
Июньское полнолуние носит название клубничного или розового полнолуния, а также - медового. Первое лентее полнолуние состоялось 17 июня в 11:30 по киевскому времени.
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2019 года, предусматривает довольно пассивное настроение.
В Харькове и области завтра, 16 июня, синоптики обещают дождь с грозой
17 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: День Святого Духа, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
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