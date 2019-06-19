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19.06.2019  17:49   

Харьковчане приняли участие в международном тренинге по энергоэффективности

Представители Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями приняли участие в тренинге, посвященном вопросам финансирования проектов по энергомодернизации городской инфраструктуры, который прошел в Брюсселе (Бельгия).


//city.kharkov.ua
В мероприятии также приняли участие представители местных органов власти – участники Европейской инициативы «Соглашение мэров» из Барселоны (Испания), Глазго (Великобритания), Лилля (Франция), а также представители международных организаций, непосредственно работающих в сфере устойчивого развития городов.
 
По словам организаторов, цель тренинга - оказание технической помощи органам местного самоуправления, заинтересованным в поиске финансирования для своих проектов по устойчивому местному развитию и смягчению последствий изменения климата.
 
Участники форума презентовали свои проекты в сфере модернизации и внедрения энергоэффективных технологий инвесторам и финансовым экспертам и получили от них рекомендации относительно финансовой готовности, инвестиционной привлекательности и возможных источников финансирования предложенных инициатив.
 
В свою очередь представители харьковской делегации договорились о проведении в Харькове воркшопа от Европейской ассоциации краутфандинга.
 
Отметим, тренинг прошел при поддержке международной ассоциации «Евроситиз», а также при участии ведущих международных организаций – «Climate-KIC» и «SouthPoleGlobal».
 
Напомним, цель программы «Соглашение мэров» - сокращение выбросов углекислого и других парниковых газов на 30% к 2030 году за счет мероприятий по повышению энергоэффективности. Харьков присоединился к европейской инициативе в 2016 году.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  международный тренинг, энергоэффективность, харьков
 
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