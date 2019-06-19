19.06.2019 17:49

Харьковчане приняли участие в международном тренинге по энергоэффективности

Представители Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями приняли участие в тренинге, посвященном вопросам финансирования проектов по энергомодернизации городской инфраструктуры, который прошел в Брюсселе (Бельгия).



//city.kharkov.ua

В мероприятии также приняли участие представители местных органов власти – участники Европейской инициативы «Соглашение мэров» из Барселоны (Испания), Глазго (Великобритания), Лилля (Франция), а также представители международных организаций, непосредственно работающих в сфере устойчивого развития городов.

По словам организаторов, цель тренинга - оказание технической помощи органам местного самоуправления, заинтересованным в поиске финансирования для своих проектов по устойчивому местному развитию и смягчению последствий изменения климата.

Участники форума презентовали свои проекты в сфере модернизации и внедрения энергоэффективных технологий инвесторам и финансовым экспертам и получили от них рекомендации относительно финансовой готовности, инвестиционной привлекательности и возможных источников финансирования предложенных инициатив.

В свою очередь представители харьковской делегации договорились о проведении в Харькове воркшопа от Европейской ассоциации краутфандинга.

Отметим, тренинг прошел при поддержке международной ассоциации «Евроситиз», а также при участии ведущих международных организаций – «Climate-KIC» и «SouthPoleGlobal».

Напомним, цель программы «Соглашение мэров» - сокращение выбросов углекислого и других парниковых газов на 30% к 2030 году за счет мероприятий по повышению энергоэффективности. Харьков присоединился к европейской инициативе в 2016 году.