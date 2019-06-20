20.06.2019 10:20

Воспитанник харьковской боксерской школы стал почетным гражданином города (ВИДЕО)

В социальных сетях выложили видео, посвященное красочным моментам спортивной жизни спортсмена



// facebook

Спортивную карьеру будущий чемпион начал с кик-боксинга, но после 5 занятий перешел в секцию бокса. Свои первые шаги в спорте Гвоздик прошел в школе СК Металлист. Первое высшее образование получил в пединституте им. Сковороды. Второе высшее сейчас получает в Юракадемии им. Ярослава Мкдрого.