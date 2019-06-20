Воспитанник харьковской боксерской школы стал почетным гражданином города (ВИДЕО)

В социальных сетях выложили видео, посвященное красочным моментам спортивной жизни спортсмена
Спортивную карьеру будущий чемпион начал с кик-боксинга, но после 5 занятий перешел в секцию бокса. Свои первые шаги в спорте Гвоздик прошел в школе СК Металлист. Первое высшее образование получил в пединституте им. Сковороды. Второе высшее сейчас получает в Юракадемии им. Ярослава Мкдрого.
Четверг станет для многих знаков Зодиака насыщенным и непредсказуемым днем. Скорпионам в этот день стоит быть осторожными, а Девам следует посвятить этот день работе.
В Харькове малооблачно, небо все время будет ясным. Без осадков.
Всемирный день беженцев, Международный день защиты слонов в зоопарках, в Сенегале празднуют День независимости, а в Аргентине – День флага, в Узбекистане – День суверенитета.
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