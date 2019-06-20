Главная Новости Общество Воспитанник харьковской боксерской школы стал почетным гражданином города (ВИДЕО)
20.06.2019  10:20   

Воспитанник харьковской боксерской школы стал почетным гражданином города (ВИДЕО)

В социальных сетях выложили видео, посвященное красочным моментам спортивной жизни спортсмена


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Спортивную карьеру будущий чемпион начал с кик-боксинга, но после 5 занятий перешел в секцию бокса. Свои первые шаги в спорте Гвоздик прошел в школе СК Металлист. Первое высшее образование получил в пединституте им. Сковороды. Второе высшее сейчас получает в Юракадемии им. Ярослава Мкдрого.

 

 

Источник:   Харьков 1654
 Тэги:  гвоздик, чемпион, харьков, школа, бокс, почетный гражданин
 
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