20.06.2019 11:58

Умер известный харьковский ученый

Заведующий кафедрой метрологии и технической экспертизы Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор Игорь Руженцев скончался вчера, 19 июня, на 71-м году жизни.



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Об этом сообщили в вузе.

В 1996 году Руженцев получил звание профессора и возглавил кафедру метрологии и измерительной техники ХНУРЭ. Профессор Руженцев - автор более 200 научных публикаций, включая учебные пособия и зарубежные статьи.