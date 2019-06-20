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20.06.2019  11:58   

Умер известный харьковский ученый

Заведующий кафедрой метрологии и технической экспертизы Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор Игорь Руженцев скончался вчера, 19 июня, на 71-м году жизни.


://sq.com.ua

Об этом сообщили в вузе.

В 1996 году Руженцев получил звание профессора и возглавил кафедру метрологии и измерительной техники ХНУРЭ. Профессор Руженцев - автор более 200 научных публикаций, включая учебные пособия и зарубежные статьи.

Источник:   SQ
 Тэги:  ученый, харьков, научные, радиоэлектроники, метрологии
 
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