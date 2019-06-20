20.06.2019 15:11

Геннадий Кернес и руководитель «lifecell» Исмет Языджы подписали Меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Харьков и «lifecell» будут сотрудничать в реализации проектов «Smart City».



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес и главный исполнительный директор ООО «lifecell» Исмет Языджы сегодня, 20 июня, подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов «Smart City».

В ходе подписания стороны обсудили направления сотрудничества между городом и мобильным оператором. В частности, компания «lifecell» будет способствовать реализации в Харькове smart-проектов, которые призваны улучшить уровень жизни харьковчан благодаря использованию инновационных технологий.

«Сегодня еще один лидер мировых технологий – компания «lifecell», которая заслужила доверие около 7 миллионов абонентов, присоединяется к построению «умного» Харькова. Впереди нас ждет реализация очень значимых проектов для всей Украины, благодаря которым харьковчане будут чувствовать себя в безопасности и жить в комфортном современном городе. Вместе мы будем строить Харьков будущего, где пресекают преступность, ездит удобный новый транспорт, а работа коммунальных служб оптимизирована на 100%», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать по четырем направлениям:

- «Безопасный город»: внедрение системы массового оповещения ENS, которая позволяет в экстренной ситуации за несколько секунд сделать массовую рассылку сообщений или одновременно звонки;

- «Умный город»: сбор и предоставление статистических данных для оптимального планирования туристических и культурно-массовых мероприятий;

- «Умный транспорт»: внедрение оплаты проезда в общественном транспорте с мобильных телефонов граждан;

- «Расширение покрытия»: предоставление горожанам доступа к качественному 4G интернету в метрополитене.

«Для меня огромная честь, что я нахожусь сегодня в числе вашей прекрасной команды, и я горд тем, что наша компания внесет вклад в развитие вашего города. Мы будем совместно с городской властью реализовывать проекты, превращая ваш прекрасный город в Smart City. И будем рады начать реализацию наших проектов с метрополитена, поскольку абоненты «lifecell» сейчас испытывают некоторые сложности относительно зоны покрытия в метро», - отметил Исмет Языджы.

Напомним, Харьков уже подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере внедрения проектов «Smart City» с компаниями «Hewlett-Packard Enterprise», «Сisco» и «Vodafon». В частности, документы предусматривают создание пилотных технических разработок по таким направлениям: система записи и анализа видео с камер наблюдения, автоматизация служб быстрого реагирования, управление в сфере вывоза отходов, мониторинг работы водопровода, управление освещением, оптимизация городского автомобильного траффика, парковок и прочее.