21.06.2019 09:10

Харьковчанин каждый день выгуливает удивительного питомца (ВИДЕО)

Пользователей сетей удивил не столько сам питомец, а то, где его хозяин раздобыл уникальный поводок для прогулок.



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Жительница Харькова Анна Рягузова 19 июня, вышла гулять с детьми и встретила парня с удивительным питомцем. По словам девушки, молодой человек ежедневно выгуливает утенка на поводке во дворе одной из многоэтажек по улице Валентиновской.

«Я когда увидела, не поверила, подошла к нему, он и рассказал, что утенка зовут Зайка. Он его подобрал на одном из рынков Харькова. Теперь утка живет у него, они выходят ежедневно на прогулку и социализацию», — отметила харьковчанка Анюта.

