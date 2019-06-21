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21.06.2019  09:10   

Харьковчанин каждый день выгуливает удивительного питомца (ВИДЕО)

Пользователей сетей удивил не столько сам питомец, а то, где его хозяин раздобыл уникальный поводок для прогулок.


// facebook

Жительница Харькова Анна Рягузова 19 июня, вышла гулять с детьми и встретила парня с удивительным питомцем. По словам девушки, молодой человек ежедневно выгуливает утенка на поводке во дворе одной из многоэтажек по улице Валентиновской.

«Я когда увидела, не поверила, подошла к нему, он и рассказал, что утенка зовут Зайка. Он его подобрал на одном из рынков Харькова. Теперь утка живет у него, они выходят ежедневно на прогулку и социализацию», — отметила харьковчанка Анюта.
 

Источник:   Новости Ю
 Тэги:  питомец, поводок, харьков, выгул, птица, утка
 
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