Харьковчанин каждый день выгуливает удивительного питомца (ВИДЕО)

Пользователей сетей удивил не столько сам питомец, а то, где его хозяин раздобыл уникальный поводок для прогулок.
Жительница Харькова Анна Рягузова 19 июня, вышла гулять с детьми и встретила парня с удивительным питомцем. По словам девушки, молодой человек ежедневно выгуливает утенка на поводке во дворе одной из многоэтажек по улице Валентиновской.
«Я когда увидела, не поверила, подошла к нему, он и рассказал, что утенка зовут Зайка. Он его подобрал на одном из рынков Харькова. Теперь утка живет у него, они выходят ежедневно на прогулку и социализацию», — отметила харьковчанка Анюта.
18,19 лунный день – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями. Сегодня вы начнете проявлять повышенный интерес ко всему новому, что окажет позитивное влияние на личное развитие.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
Сегодня отмечают Международный день йоги и Международный день скейтбординга. Также сегодня празднуют : Канада - Национальный день аборигенов, Китайская Республика - Праздник драконьих лодок, Татарстан - Сабантуй, Франция - праздник музыки, Якутия - Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).
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