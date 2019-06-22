22.06.2019 14:23

Геннадий Кернес встретился с жителями Алексеевки (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес и народный депутат Украины Валерий Писаренко провели встречу с жителями ряда домов в районе пр. Победы, 66-68.



//city.kharkov.ua

Большинство проблем, о которых рассказали харьковчане, касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории.

Городской голова поручил профильным департаментам и коммунальным предприятиям решить проблемы, связанные с ремонтом подъездов, водопровода и тепловых сетей. В частности, будут отремонтированы тепловые коммуникации на пр. Победы, 66д, откачают воду в подвале дома по пр. Людвига Свободы, 50а, а в следующем году отремонтируют 12 подъездов по пр. Победы, 70.

Кроме того, по обращениям жителей будут высажены деревья на ул. Архитекторов, 26 и проведено освещение на аллее в районе остановки пассажирского транспорта «Солнечная». Также Геннадий Кернес поручил рассмотреть возможность установки светофора возле супермаркета «Рост» и реконструировать стадионы в школах №148 и 159.

На вопросы харьковчан о проблемах с теплообеспечением Геннадий Кернес пояснил, что не все зависит от городской власти.

«Алексеевка, в основном, питается от ТЭЦ-5. Но это предприятие частное, и мы не можем на него влиять. Если бы оно было в государственной или коммунальной собственности, то вопрос бы решился быстро. Но владельцы ТЭЦ-5 ведут себя так, как хотят, и мы не можем на них повлиять, хотя пытаемся это делать постоянно», - отметил Геннадий Кернес.

Также во время встречи с жителями Алексеевки городской голова поручил оформить материальную помощь харьковчанам, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.