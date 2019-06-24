24.06.2019 12:19

Геннадий Кернес и городской совет выражают соболезнования родным Павла Масленникова

Мэр Харькова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Почетного гражданина города Харькова Павла Масленникова, который умер вчера, 23 июня, на 98-м году жизни.



//city.kharkov.ua

«Умер выдающийся учитель, педагог, человек, который был для нас примером.

Павел Андреевич сражался на фронтах Второй мировой войны, не страшился преград и всегда хотел изменить жизнь других к лучшему. Более 20 лет он возглавлял харьковскую школу №3. Благодаря Павлу Андреевичу она стала первой специализированной в городе школой с углубленным изучением английского языка. Он создал прекрасный коллектив, воспитал не одно поколение детей и подготовил плеяду профессиональных руководителей общеобразовательных учебных учреждений.

Всю жизнь совершенствовал систему образования, делился опытом и знаниями с другими. Занимался общественной деятельностью, поддерживал ветеранов. Человек с большой буквы и большим сердцем. Нам будет не хватать Павла Андреевича.

Желаем семье и близким сил пережить эту невосполнимую утрату. Вечная память Почетному гражданину города Харькова», - говорится в соболезновании городского головы.

Справка. Павел Андреевич Масленников - организатор образования, Герой Социалистического Труда. В 1938 году в возрасте 17 лет стал заведующим Юрьевецкой начальной школы. В 1940 году – курсант Московского Краснознаменного пехотного военного училища. 7 ноября 1941 года был участником военного парада на Красной площади в Москве, после которого принял первый бой, защищая город. День Победы встретил в Праге в звании капитана. После войны окончил Харьковский педагогический институт. Шесть лет был заместителем заведующего городского отдела народного образования Харькова. В 1958 году возглавил среднюю школу №3, где проработал директором 24 года. Под его руководством в 1962 году учреждение получило статус специализированного с углубленным изучением английского языка. На то время это была первая специализированная школа в Харькове.

В 1978 году указом Президиума Верховного Совета СССР Павлу Андреевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1982 году перешел работать в Харьковский педагогический институт на факультет подготовки руководителей общеобразовательных школ, где преподавал 15 лет.

Автор 15 печатных работ, среди которых четыре учебных пособия, доцент. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны ІІ и І степеней, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Праги» и др.