25.06.2019 12:05

Харьковчане завоевали пять медалей на танцевальном турнире

Харьковские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Украины по танцам, который прошел в Киеве.



://city.kharkov.ua

Харьков представила сборная команда в составе четырех пар. По итогам турнира, харьковчане завоевали пять медалей - три золотые и две серебряные.



Чемпионами в возрастной категории «Молодежь» до 19 лет во всех трех программах (латина, стандарт, 10 танцев) стали Вероника и Владислав Цихановские. Второе место в этой же категории заняли Полина Шкурихина и Владислав Макаревский.

Серебряными призерами в программе латиноамериканских танцев в категории до 21 года стали Денис Кочетов и Лилиана Жученко.



Победители и призеры представят Украину на чемпионатах Европы и мира.



Организаторы турнира - Министерство молодежи и спорта Украины и Всеукраинская федерация танцевального спорта.