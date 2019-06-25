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25.06.2019  12:05   

Харьковчане завоевали пять медалей на танцевальном турнире

Харьковские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Украины по танцам, который прошел в Киеве.


://city.kharkov.ua

Харьков представила сборная команда в составе четырех пар. По итогам турнира, харьковчане завоевали пять медалей - три золотые и две серебряные. 

Чемпионами в возрастной категории «Молодежь» до 19 лет во всех трех программах (латина, стандарт, 10 танцев) стали Вероника и Владислав Цихановские. Второе место в этой же категории заняли Полина Шкурихина и Владислав Макаревский.

Серебряными призерами в программе латиноамериканских танцев в категории до 21 года стали Денис Кочетов и Лилиана Жученко.

Победители и призеры представят Украину на чемпионатах Европы и мира. 

Организаторы турнира - Министерство молодежи и спорта Украины и Всеукраинская федерация танцевального спорта.

Источник:   ХГС
 Тэги:  танцы, золото, харьков, медаль, номинация, латино
 
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