25.06.2019 13:17

Открылась Школа волонтеров при Центре обращения с животными

Первые ученики школы - волонтеры городского приюта для бездомных животных, которые уже много лет оказывают посильную помощь коммунальному предприятию.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в КП "Центр обращения с животными", полный курс обучения составляет семь недель.

За это время ученики школы познакомятся с работой предприятия, узнают об особенностях пород кошек и собак, о правильном обращении с ними; изучат законодательную и правовую базу в сфере обращения с животными, узнают все о правилах выгула; ознакомятся с правилами ветеринарного контроля, основами кинологии и фелинологии.

Учебная программа состоит из теоретической и практической частей. В конце курса учеников школы ждет экзамен, успешная сдача которого даст возможность заключить договор о партнерстве с предприятием.

Как отметили в городском приюте, работа над проектом началась в январе этого года. Занятия будут вести не только сотрудники Центра обращения с животными, но и приглашенные специалисты. Занятия будут проводиться один раз в неделю по субботам.