Открылась Школа волонтеров при Центре обращения с животными

Первые ученики школы - волонтеры городского приюта для бездомных животных, которые уже много лет оказывают посильную помощь коммунальному предприятию.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Переменная облачность, без существенных осадков. Начинается «похолодание»: столбик термометра опустится ниже +30°.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
влажн.:
давл.:
ветер: