Главная Новости Общество Открылась Школа волонтеров при Центре обращения с животными
25.06.2019  13:17   

Открылась Школа волонтеров при Центре обращения с животными

Первые ученики школы - волонтеры городского приюта для бездомных животных, которые уже много лет оказывают посильную помощь коммунальному предприятию.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в КП "Центр обращения с животными", полный курс обучения составляет семь недель.
 
За это время ученики школы познакомятся с работой предприятия, узнают об особенностях пород кошек и собак, о правильном обращении с ними; изучат законодательную и правовую базу в сфере обращения с животными, узнают все о правилах выгула; ознакомятся с правилами ветеринарного контроля, основами кинологии и фелинологии.
 
Учебная программа состоит из теоретической и практической частей. В конце курса учеников школы ждет экзамен, успешная сдача которого даст возможность заключить договор о партнерстве с предприятием. 
 
Как отметили в городском приюте, работа над проектом началась в январе этого года. Занятия будут вести не только сотрудники Центра обращения с животными, но и приглашенные специалисты. Занятия будут проводиться один раз в неделю по субботам.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  центр животных, школа волонтеров, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове ночью снова подорвали банкомат. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 