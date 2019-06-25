Фильм о психологах бойцов АТО покажут в Харькове

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 25 июня Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 26 июня Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.