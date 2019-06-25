Фильм о психологах бойцов АТО покажут в Харькове

В «Боммере» состоится премьера документальной драмы «Біль, що не минає».
Посмотреть ее можно с 27 июня по 3 июля в 17:00 в кинотеатре «Боммер».
Фильм снят по заказу Министерства культуры Украины.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
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давл.:
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