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25.06.2019  16:41   

Фильм о психологах бойцов АТО покажут в Харькове

В «Боммере» состоится премьера документальной драмы «Біль, що не минає».


// ХОГА
Лента режиссера Артура Якубова - это истории людей, при разных обстоятельствах оказывающих психологическую помощь бойцам АТО.

Посмотреть ее можно с 27 июня по 3 июля в 17:00 в кинотеатре «Боммер».

Фильм снят по заказу Министерства культуры Украины.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  боммер, харьков
 
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