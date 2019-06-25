В Харьковском СИЗО заключенным сыграна «счастливая» 8 свадьба

25 июня 2019 в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции был зарегистрирован брак.
Представительница Новобаварского отдела регистрации актов гражданского состояния Харьковского городского управления юстиции в торжественной обстановке зарегистрировала брак, молодожены обменялись кольцами и получили свидетельство. Также молодожены получили множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий. С начала года в учреждении зарегистрировано 8 браков.
Начальник учреждения Евгений Бартощак заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
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