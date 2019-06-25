25.06.2019 17:20

В Харьковском СИЗО заключенным сыграна «счастливая» 8 свадьба

25 июня 2019 в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции был зарегистрирован брак.



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Представительница Новобаварского отдела регистрации актов гражданского состояния Харьковского городского управления юстиции в торжественной обстановке зарегистрировала брак, молодожены обменялись кольцами и получили свидетельство. Также молодожены получили множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий. С начала года в учреждении зарегистрировано 8 браков.

Начальник учреждения Евгений Бартощак заметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.