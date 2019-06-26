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26.06.2019  08:56   

В центре Харькова устроят хоровой флешмоб

26 июня в 19:00 на площади Конституции пройдет спонтанный 15-минутный праздник хоровой музыки.


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Полсотни студентов из ведущих украинских музыкальных вузов вынырнут из толпы, чтобы наполнить площадь хоровым пением.

Участники флешмоба исполнят канты харьковского гения Григория Сковороды на музыку самого Григория Саввича, а также современного харьковского композитора Игоря Гайденко:

1. «Всякому городу нрав и права» на музыку Г. Сковороды
2. «Птичка», муз. И.Гайденко
3. «Ангелы, снижайтесь» Г. Сковороды

В завершение прозвучит «Щедрик» Н. Леонтовича как символ музыкального объединения Украины и всего мира.
 
Флешмоб пройдет в рамках Третьей летней Хоровой Академии под эгидой Всеукраинского хорового общества им. Н. Леонтовича, гала-концерт которой состоится в Органном зале Харковской филармонии 29 июня в 18:30.

Тэги:  флешмоб, хор, щедрик, харьков, сковорода
 
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