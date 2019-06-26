В центре Харькова устроят хоровой флешмоб

26 июня в 19:00 на площади Конституции пройдет спонтанный 15-минутный праздник хоровой музыки.
Полсотни студентов из ведущих украинских музыкальных вузов вынырнут из толпы, чтобы наполнить площадь хоровым пением.
Участники флешмоба исполнят канты харьковского гения Григория Сковороды на музыку самого Григория Саввича, а также современного харьковского композитора Игоря Гайденко:
1. «Всякому городу нрав и права» на музыку Г. Сковороды
2. «Птичка», муз. И.Гайденко
3. «Ангелы, снижайтесь» Г. Сковороды
В завершение прозвучит «Щедрик» Н. Леонтовича как символ музыкального объединения Украины и всего мира.
Флешмоб пройдет в рамках Третьей летней Хоровой Академии под эгидой Всеукраинского хорового общества им. Н. Леонтовича, гала-концерт которой состоится в Органном зале Харковской филармонии 29 июня в 18:30.
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