26.06.2019 12:50

В центрах админуслуг теперь можно платить банковской картой

Об этом сообщил координатор Офиса реформ Харькова Олег Дробот.



//city.kharkov.ua

Во всех городских центрах предоставления административных услуг оплачивать услуги теперь можно при помощи мобильных терминалов.

Об этом сообщил координатор Офиса реформ Харькова Олег Дробот.

По его словам, Офис реформ Харькова реализует городской проект «Cashless» по внедрению безналичных платежей в рамках глобальной стратегии Харьковского городского головы по максимальному упрощению и повышению качества предоставления услуг в Харькове. Главная задача – удобство расчетов за различные услуги.

Совершить оплату теперь можно прямо на приеме у администратора центра, используя банковскую карту, смартфон или «умные» часы.

«Этот процесс является трендовым для всего мира, а Украина в прошлом году заняла четвертое место по количеству таких бесконтактных платежей. Поэтому город сегодня идет в ногу со временем, делая процесс получения услуг более комфортным», - отметил Олег Дробот.

По его словам, такой проект уже реализован в коммунальном предприятии «БТИ».