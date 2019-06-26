Уровень безработицы в Харькове в половину ниже общеукраинского

Харьковщина в лидерах по наличию рабочей силы и безусловный лидер по занятости в Украине.
По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше1 в I квартале 2019 составила 1249,1 тыс. человек, (третий результат после Киева и Днепра). Количество иждивенцев, которые по разным причинам не могут работать одно из самых высоких в стране и приближается к миллиону человек.
Количество безработных в возрасте 15 лет и старше - 77,9 тыс. человек и в возрасте 15-70 лет составляла 77,9 тыс.человек.
В I квартале 2019 уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 54,5%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 61,4%.
Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 5,9%, что почти в 2 раза ниже общеукраинского показателя.
Средняя зарплата на март месяц была 13-ой из 26-ти и составила 8 тысяч 881 грн.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
влажн.:
давл.:
ветер: