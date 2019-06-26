26.06.2019 17:35

Уровень безработицы в Харькове в половину ниже общеукраинского

Харьковщина в лидерах по наличию рабочей силы и безусловный лидер по занятости в Украине.



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По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше1 в I квартале 2019 составила 1249,1 тыс. человек, (третий результат после Киева и Днепра). Количество иждивенцев, которые по разным причинам не могут работать одно из самых высоких в стране и приближается к миллиону человек.

Количество безработных в возрасте 15 лет и старше - 77,9 тыс. человек и в возрасте 15-70 лет составляла 77,9 тыс.человек.

В I квартале 2019 уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 54,5%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 61,4%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 5,9%, что почти в 2 раза ниже общеукраинского показателя.

Средняя зарплата на март месяц была 13-ой из 26-ти и составила 8 тысяч 881 грн.