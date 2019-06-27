27.06.2019 12:19

В Харькове развивают систему предоставления онлайн-услуг

Более 560 тыс. электронных услуг и документов было предоставлено через Портал электронных сервисов города Харькова за год его работы, с 1 июня 2018 года.



//city.kharkov.ua

На заседании исполнительного комитета городского совета были приняты изменения в решения «О Реестре территориальной громады города Харькова» и «Об утверждении положения о Портале электронных сервисов города».

Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, эти изменения предусматривают корректировку терминов согласно законодательству и расширение возможностей Портала.

«Очередное изменение расширило перечень субъектов, которые такую информацию могут получать. Это разного рода организации, представляющие услуги. Например, компании и предприятия, предоставляющие услуги по водо-, теплоснабжению, электричеству, требующие информацию о месте жительства, о составе семьи и т.д. Сегодня мы готовы предоставлять такие справки дистанционно, чтобы соответствующие предприятия не тратили время харьковчан, чтобы они не ходили в различные организации получать эти справки», - отметил Олег Дробот.

Порталом электронных сервисов в городе пользуются уже более 1,5 тыс. субъектов – судьи, нотариусы, коммунальные предприятия, департаменты, государственные органы, которым нужна информация для предоставления услуг. Они автоматически ее получают и экономят время жителей.

По словам Олега Дробота, через Портал можно получить онлайн информацию о регистрации места проживания, составе семьи, актуализировать личную информацию, которая хранится в базах города. Например, если есть изменения или ошибки в фамилии, имени, адресе.

«Можно не только заказывать услуги, но и выполнение работ. Например, можно заказать онлайн технический паспорт КП «Бюро технической инвентаризации» и справку из архива БТИ», - отметил Олег Дробот.

Директор департамента сообщил, что всего с 1 июня 2018 года через Портал электронных сервисов было предоставлено более 560 тыс. электронных услуг и документов. 70% из них - полностью без участия заявителя. Но по-прежнему в 30% случаев харьковчане приходили в центры предоставления админуслуг или КП «Жилкомсервис», сотрудники которых сами получали эту справку через Портал.

«Наша цель - и эти 30% услуг предоставлять без участия заявителя. Мы идем к тому, чтобы все услуги административного, регистрационного характера, разрешительные процедуры и пр., которые предоставляются городом либо государством, переводились в онлайн-режим. Чтобы люди могли, воспользовавшись гаджетом, не тратить время на обращения в конкретные органы, а заходить на Портал, заказывать услуги и получать их в течение нескольких минут. Поэтому мы ведем переговоры с поставщиками местных услуг и сотрудничаем с государственными организациями, чтобы перевести на Портал и госсервисы», - сообщил Олег Дробот.

Сайт Портала электронных сервисов: https://e-kharkiv.org/.

«Горячая» телефонная линия для справок: 0-800-304-304.