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27.06.2019  11:11   

«Харьковгаз» не отсудил надуманный убыток в 132 тысячи

Два года абонентка доказывала ОАО «Харьковгаз», что не имеет отношения к несанкционированному газопроводу на своем участке.


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Региональному монополисту так и не удалось взыскать с жительницы Харьковщины крупную сумму, которую «надумали» его инспекторы.

В январе 2017 г. представители Змиевского отделения «Харьковгаза» провели обследование газопровода в частном домовладении, и выявили, как написали в акте, «несанкционированное подземное соединение перед счетчиком газа». Эти изыскательские раскопки в мерзлой земле, по мнению газовщиков, должны были дорого обойтись хозяйке дома.

Хозяйка категорически отрицала какое-либо вмешательство в газопровод на своей территории, но комиссия «Харьковгаза» доначислила ей 132 812,96 грн. за период с января 2015-го по январь 2017 года, рассчитав эту сумму по предельным объемам потребления с учетом всех газовых приборов и устройств в доме. Змиевское отделение «Харьковгаза» подкрепило эти требования отключением дома от газопровода.

Гражданка оспорила начисления и отключение в суде. Она обратилась в Харьковский научно-исследовательского институт судебных экспертиз им. заслуженного профессора М. С. Бокариуса. Согласно заключению экспертов, газовая сеть ее дома и расположение счетчика соответствовали проекту газификации. Стены дома в месте расположения счетчика не имели следов демонтажа газовой трубы, с помощью которой возможен отбор газа в обход счетчика.

ПАО «Харьковгаз», хоть и знало, что ничем не может подтвердить монтаж обнаруженного «несанкционированного газопровода» с ведома хозяйки домовладения, обратилось со встречным иском к ней о взыскании суммы долга. В удовлетворении этого иска газовщикам было отказано. Суд первой инстанции признал действия ОАО «Харьковгаз» по начислению убытков и отключению газоснабжения противоправными, и обязал его безотлагательно возобновить газоснабжение дома за счет предприятия.

В апелляционном суде газовщики тоже ничем не смогли доказать причастность хозяйки дома к непонятной ветке газопровода. Получив очередной отказ, они направились в Верховный Суд. И в самом деле – так старались, землю рыли, начисления начисляли – и все зря? Высшая инстанция поставила точку в потоке обжалований, окончательно отказав в удовлетворении жалобы «Харьковгаза».

Источник:   Верховенство Права
 Тэги:  газ, учет, харьков, подключение, суд, штраф
 
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