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27.06.2019  11:56   

В парке Горького отпразднуют День Конституции и День молодежи (ПРОГРАММА)

Концерты и дискотеки пройдут на День Конституции и День молодежи 28 и 30 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.


://city.kharkov.ua

В эти дни на центральной аллее до вечера будут работать мастера по росписи хной, аквагриму и био-тату. 

28 июня на главной сцене пройдут детская анимационная программа «Дружба – это волшебство», концертная программа Национального университета гражданской защиты, концерт группы «Льюс Керролл». Вечером пройдет молодежная дискотека с диджеем Dj Tokyo Rabbit.

30 июня, в День молодежи, на главной сцене днем пройдет интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin», вечером - парад подружек невесты, танцевальное шоу от «All Stars dance centre», выступления кавер-группы «Take five», творческих коллективов Харькова и праздничная дискотека с Pj–поддержкой.

Во Французском парке выступит саксафонист, запланирована вокальная программа, а в Ретро-парке традиционно пройдут танцы для всех желающих.

Также в этот день состоятся Всеукраинский турнир Федерации «Богатыри Украины» и мастер-класс боя на мечах от Клуба исторической реконструкции «Князь».

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь

Организаторы концертной программы на главной сцене – Харьковский городской центр досуга молодежи, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького.

Источник:   ХГС
 Тэги:  парк горького, харьков, праздник, программа, развлечения, хна, био-тату
 
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