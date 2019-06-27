В парке Горького отпразднуют День Конституции и День молодежи (ПРОГРАММА)

Концерты и дискотеки пройдут на День Конституции и День молодежи 28 и 30 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
В эти дни на центральной аллее до вечера будут работать мастера по росписи хной, аквагриму и био-тату.
28 июня на главной сцене пройдут детская анимационная программа «Дружба – это волшебство», концертная программа Национального университета гражданской защиты, концерт группы «Льюс Керролл». Вечером пройдет молодежная дискотека с диджеем Dj Tokyo Rabbit.
30 июня, в День молодежи, на главной сцене днем пройдет интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin», вечером - парад подружек невесты, танцевальное шоу от «All Stars dance centre», выступления кавер-группы «Take five», творческих коллективов Харькова и праздничная дискотека с Pj–поддержкой.
Во Французском парке выступит саксафонист, запланирована вокальная программа, а в Ретро-парке традиционно пройдут танцы для всех желающих.
Также в этот день состоятся Всеукраинский турнир Федерации «Богатыри Украины» и мастер-класс боя на мечах от Клуба исторической реконструкции «Князь».
С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Организаторы концертной программы на главной сцене – Харьковский городской центр досуга молодежи, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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