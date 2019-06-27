27.06.2019 11:56

В парке Горького отпразднуют День Конституции и День молодежи (ПРОГРАММА)

Концерты и дискотеки пройдут на День Конституции и День молодежи 28 и 30 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



://city.kharkov.ua

В эти дни на центральной аллее до вечера будут работать мастера по росписи хной, аквагриму и био-тату.



28 июня на главной сцене пройдут детская анимационная программа «Дружба – это волшебство», концертная программа Национального университета гражданской защиты, концерт группы «Льюс Керролл». Вечером пройдет молодежная дискотека с диджеем Dj Tokyo Rabbit.



30 июня, в День молодежи, на главной сцене днем пройдет интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin», вечером - парад подружек невесты, танцевальное шоу от «All Stars dance centre», выступления кавер-группы «Take five», творческих коллективов Харькова и праздничная дискотека с Pj–поддержкой.



Во Французском парке выступит саксафонист, запланирована вокальная программа, а в Ретро-парке традиционно пройдут танцы для всех желающих.



Также в этот день состоятся Всеукраинский турнир Федерации «Богатыри Украины» и мастер-класс боя на мечах от Клуба исторической реконструкции «Князь».



С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.



Организаторы концертной программы на главной сцене – Харьковский городской центр досуга молодежи, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького.