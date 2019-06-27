Жители Харькова в 2,5 раза «более зрелые» уровня старости населения, рассчитанного ООН для планеты

По Украине регион лидирует в гендерном показателе: женщин, без малого, на 200 тысяч больше, чем мужчин.
В Харьковской области на 1 января 2019 численность постоянного населения составляла 2 659 962 человека.
Четверо из пяти жителей обосновались в городах (в городских поселениях - 80,8% в сельской местности - 19,2%).
Половая структура населения области характеризовалась преимуществом в её общей численности.
На начало 2019 численность женщин составила 1 427 344 человек (53,7% от общей численности постоянного населения), мужчин – 1 232 618 человек (46,3%).
В возрастной структуре населения
Уровень демографического старения в сельской местности (26,2% лиц в возрасте 60 лет и старше) выше, чем в городах (23,1%).
Также этот показатель значительно выше у женщин (28,6%), чем у мужчин (18,0%).
Но харьковчане не унывают - День молодежи этими выходными будут праздновать тысячи, приехавших на учебу в Первую столицу, студентов. Харьков - признанная Столица студентов.
В международных сравнениях по рекомендации ООН используется также еще один коэффициент старения, который определяется как доля лиц в возрасте 65 лет и старше.
В странах, где удельный вес этой возрастной группы в общей численности населения превышает 7%, население считается старым. В Харьковской области на начало 2019 этот коэффициент составлял 16,9%.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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