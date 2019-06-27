27.06.2019 13:06

Жители Харькова в 2,5 раза «более зрелые» уровня старости населения, рассчитанного ООН для планеты

По Украине регион лидирует в гендерном показателе: женщин, без малого, на 200 тысяч больше, чем мужчин.



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В Харьковской области на 1 января 2019 численность постоянного населения составляла 2 659 962 человека.

Четверо из пяти жителей обосновались в городах (в городских поселениях - 80,8% в сельской местности - 19,2%).

Половая структура населения области характеризовалась преимуществом в её общей численности.

На начало 2019 численность женщин составила 1 427 344 человек (53,7% от общей численности постоянного населения), мужчин – 1 232 618 человек (46,3%).

В возрастной структуре населения

удельный вес детей в возрасте 0-14 лет составляла 13,8%,

в возрасте 0-17 лет - 16,3%,

лиц в возрасте 18 и старше - 83,7%,

в возрасте 15-64 года - 69,3%,

в возрасте 16-59 лет - 61,6%,

в возрасте 60 лет и старше составляли 23,7%.

Уровень демографического старения в сельской местности (26,2% лиц в возрасте 60 лет и старше) выше, чем в городах (23,1%).

Также этот показатель значительно выше у женщин (28,6%), чем у мужчин (18,0%).

Но харьковчане не унывают - День молодежи этими выходными будут праздновать тысячи, приехавших на учебу в Первую столицу, студентов. Харьков - признанная Столица студентов.

В международных сравнениях по рекомендации ООН используется также еще один коэффициент старения, который определяется как доля лиц в возрасте 65 лет и старше.

В странах, где удельный вес этой возрастной группы в общей численности населения превышает 7%, население считается старым. В Харьковской области на начало 2019 этот коэффициент составлял 16,9%.